Trumps Twitter-profil blev ransaget

Anklageren i de to sager, Donald Trump er tiltalt i, fik adgang til eks-præsidentens Twitter-data

Alle midler er blevet taget i brug af den særlige anklagemyndighed, der har anklaget Donald Trump i både sagen om stormen på Kongressen og de klassificerede dokumenter.

Manden i spidsen, Jack Smith, fik nemlig Twitter - nu X - til at udlevere al data på Donald Trumps Twitter-profil i februar, skriver BBC.

Det skete på baggrund af en ransagningskendelse, som Twitter i første omgang bestred. Det er idag, onsdag, kommet frem, efter retsdokumenter er blevet offentliggjort.

Hvad ville han?

Der er få indikationer på, hvad Jack Smith ledte efter i dataene fra Donald Trumps Twitter-profil - alligevel fremgår det af ransagningskendelsen, at Twitter skulle 'producere data og arkiver', der relaterer sig til eks-præsidentens profil.

Som led i ransagningen fandt anklagemyndigheden et udkast til et tweet, som Donald Trump dog aldrig offentliggjorde.

'Jeg vil holde en stor tale klokken 10.00 6. januar ved The Ellipse (syd for Det Hvide Hus). Kom tidligt, gigantisk menneskemængde forventet. March til Kongressen efter. Stop the steal!' skulle der stå i udkastet.

Jack Smith (th.) har tidligere været anklager ved Den Internationale Domstol i Haag. Foto: Tasos Katopodis & Kevin Wurm/Ritzau Scanpix

'Mørke tider'

Donald Trump fik lukket sin Twitter-konto efter stormen på Kongressen, men i november sidste år fik han den igen åbnet, efter Elon Musk købte det sociale medie.

Den tidligere præsident har dog ikke skrevet noget på Twitter eller X siden. I stedet har han benyttet sit eget sociale medie, Truth Social, hvor han også har reageret på nyheden om, at anklagemyndigheden fik adgang til hans data.

'Stort slag på mine civilrettigheder... Det er MØRKE TIDER I USA,' skriver han.