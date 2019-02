Trumps værste mareridt: Så nemt kravler migranter over muren

Trumps bebudede mur mod Mexico skal holde migranter ude af landet, og han har allerede fået bygget et lille stykke af den i Arizona. Det holder dog ikke de ubudne gæster tilbage

En mur mod Mexico er løsningen, når man ikke vil have migranter ind i landet.

Det er i grove træk præsident Trumps idé, men måske skal han tage den op til genovervejelse.

På en video, som USA's grænsepoliti har delt, kan man se, hvordan en gruppe migranter let og forholdsvis elegant forcerer den mur, der markerer grænsen mellem Mexico og delstaten Arizona.

Episoden skete mandag 21. januar, og efterfølgende meldte i alt 118 personer fra Guatemala og El Salvador sig selv til myndighederne for at søge asyl.

Ifølge grænsepolitiet har de både krydset grænsen gennem en tunnel og ved at kravle over muren.

Trumps kamp for en grænsemur kastede i slutningen af december og starten af januar USA ud i en historisk lang nedlukning af dele af den offentlige sektor.

Mens Trump indædt kæmpede for at få sin mur, så et gammelt klip dagens lys. I klippet taler Trump ironisk nok om, hvad man skal gøre, hvis man møder en mur, man ikke kan overkomme.