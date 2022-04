Trumps ven i homo-krig: Angriber Disneyland

Donald Trumps personlige ven og guvernør i delstaten Florida, Ron DeSantis, har skudt skarpt med efter en af verdens største turistattraktioner, nemlig Disneyland Florida.

Angrebet sker efter Disneyland har kritiseret en ny lov, som netop er trådt i kraft i delstaten.

Det skriver Dagbladet.

Kritikere har omdøbt den omdiskuterede lov 'Do not Say Gay'-loven (Ikke sig homo-loven, red), fordi den forbyder lærere at nævne seksuel orientering eller kønsidentitet fra børnehaven og op til tredje klasse.

Stor kritik

Det har de sidste par uger skabt mange vrede læserbreve og store diskussioner i den amerikanske befolkning, efter den nye Florida HB 1557, også kendt som "Do not Say Gay"-loven, blev vedtaget tilbage i marts måned i år.

Det har også fået Disneyland Florida, som er en af de steder i Florida med flest ansatte, til at komme med skarp kritik af systemet.

- Den (loven red.) burde aldrig være blevet vedtaget. Vores mål som virksomhed er, at loven ophæves af de folkevalgte, eller stoppes i retssystemet. Vi vil støtte nationale og statslige organisationer, der arbejder for at opnå dette, skrev Disney i sin erklæring i følge CNBC.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Floridas guvernør Ron DeSantis. Foto: Ritzau Scanpix

Angreb på Mickey Mouse

Som modangreb til Disneylands udtalelse i marts måned har DeSantis i fredags underskrevet en lov, som fjerner en særlig aftale, Disneyland har haft siden slutningen af ​​1960'erne i Florida.

Loven gav Disneyland bemyndigelse til næsten at styre sig selv.

Efter lovændringen, som træder i kraft i juni 2023, betyder det, at Disney kan komme til at skulle betale meget mere i skat.

Derudover kan der betyde, at de ansatte også skal betale mere i skat, at billetter til at besøge den gigantiske forlystelsespark bliver dyrere, og det kan gå ud over resten af ​​den lokale økonomi omkring det store firma.

Det har fået den nuværende præsident, Joe Biden, til at reagere under et arrangement tidligere på ugen.

- Det er grimt. Se hvad der sker i Florida. Herregud, de forfølger Mickey Mouse, lød det ifølge The Guardian.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Ritzau Scanpix

Forsvarer beslutning

DeSantis-talsmand Taryn Fenske forsvarer dog beslutningen.

- Guvernøren er en principfast og engageret leder, der opnår præcis det, han siger, han vil gøre, siger han ifølge AP.

DeSantis stiller op som guvernør igen til november. I republikanske kredse opfattes han som den måske mest sandsynlige præsidentkandidat i 2024 efter Donald Trump.