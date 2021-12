Trumps vilde påstand var forkert

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump havde ret, da han påstod, at døde mennesker havde stemt under præsidentvalget i 2020.

Antallet af stemmer i døde personers navne var dog langt fra de 5000, som Trump hævede efter valget skulle have stemt i staten Georgia.

Embedsmænd i Georgia bekræfter nemlig ifølge The Guardian til avisen Atlanta Journal-Constitution, at fire personer, der døde inden sidste års valg, stemte i præsidentvalget.

En af stemmerne var på Trump

I alle de fire tilfælde er det de afdødes familiemedlemmer, der har stemt på deres vegne. Ifølge avisen er der i et af tilfældene tale om en 74-årig enke, der havde afgivet en stemme på Donald Trump i sin mands navn, da han døde to måneder før valget.

Enkens advokat fortæller, at kvinden vidste, at manden havde ønsket at stemme republikansk, imens kvinden selv stemte demokratisk, og at hun nu er klar over, at det ikke var lovligt at stemme i ægtemandens navn.

Donald Trump blev ved med at holde fast i, at der blev begået svindel ved præsidentvalget og nægtede at erkende sit nederlag.

Selv hvis Donald Trump havde haft ret i sin påstand, så vil 5000 færre stemmer til Joe Biden ikke have ændret resultatet i Georgia. Biden vandt den sydlige stat med 12.000 stemmer. Det var først gang siden 1992, at en demokratisk kandidat vandt staten i et præsidentvalg.

