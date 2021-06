Tsunami-varsel efter stort jordskælv

Indonesiens agentur for geofysik har udsendt en tsunamivarsel, efter et stort jordskælv har ramt landets kyst

Et jordskælv, der måler 6,1 på Richterskalaen, har ramt Indonesiens kyst.

Det har fået landets agentur for geofysik til at udstede et tsunamivarsel, skriver Reuters.

Jordskælvet ramte ved Maluka Islands, der en øgruppe under Indoneisen. Jordskælvet ramte ved 10 kilometers dybde.

- Søg væk fra stranden og mod højere grund, har myndigheder skrevet ud til befolkningen.

Vandstand stiger

I første omgang blev tsunami affejet, men myndighederne har sidenhen ændret holdning.

- Oberservationer gav ikke anledning til tsunamipotentiale, men yderligere data af havets overflade viser, at vandstanden er steget med 0,5 meter, skriver BMKG, der er en meteorologisk myndighed.

Ifølge Reuters har det været 13 efterskælv, og myndighederne følger situationen tæt.

De er ingen meldinger om personskader, men ifølge Reuters er flere bygninger beskadiget. Hundredvis af lokale har søgt tilflugt i bjergene i frygt for tsunami, men er efterhånden begyndt at søge hjem igen.