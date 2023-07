Tui melder ud: 341 danskere får aflyst ferie til Rhodos

Flyafgange fra Danmark til den græske feriø Rhodos er søndag blevet aflyst på stribe.

Tui meldte tidligere på dagen ud, at de aflyser alle flyafgange til øen frem til onsdag.

Og i en opdatering fra rejseselskabets kommunikationschef, Mikkel Hansen, vil man ikke afvise, at der er flere aflysninger på vej.

'Der er risiko for, at aflysningen forlænges til at gælde en længere periode, men det afhænger af, hvordan situationen udvikler sig,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Han oplyser desuden, at Tui sender planlagte fly til Rhodos uden passagerer, som skal hente gæster hjem som planlagt.

50 er blevet evakueret

'Det betyder, at 341 danske kunder har fået aflyst deres afgang til Rhodos til og med tirsdag.'

'Vi forsøger fortsat at kontakte alle kunder og holde dem opdateret, så vi sikrer, at de evakueres til rette lokation.'

I skrivende stund har Tui 960 danske gæster på Rhodos, og 50 danskere er indtil videre blevet evakueret fra områderne Kiotari og Lardos.

'Vi arbejder fortsat på højtryk for at passe på vores gæster og beklager over for de gæster, som eventuelt skulle føle, at de ikke har fået den rette behandling i denne ekstraordinære situation,' lyder det.