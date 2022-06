Tulles exit: Lugter af Støjberg-samarbejde

Kristian Thulesen Dahl smed fredag morgen en politisk bombe og meddelte, at han ikke stiller for Dansk Folkeparti til næste valg, efter ni år som formand for partiet.

Han vil med al sandsynlighed danne nyt politisk hold med Inger Støjberg.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, om den tidligere partiformand fra, der vælger ikke at genopstille til næste folketingsvalg for Dansk Folkeparti.

- Det er svært at se som andet end opvarmning til et nyt projekt, og der ligger et samarbejde med Inger Støjberg ligger lige foran.

Ifølge Qvortrup ville Kristian Thulesen Dahl mane rygterne til jorden, hvis ikke der var noget nyt under opsejling.

- Han kunne sige, han gik ud af politik, så var den lukket der, men det gør han ikke. Han ved godt hvilke signaler han sender og han gør det helt bevidst. Det lugter af, at han bliver i politik, men under Inger Støjbergs faner.

Har flirtet før

Det ville ikke være første gang, Kristian Thulesen Dahl og den tidligere Venstre-minister har flirtet i dansk politik.

Efter Støjbergs fodlænkefest i maj, drog de to afsted på en Nej-kampagne i forbindelse med afstemningen om bevarelsen af forsvarsforbeholdet.

Det gav hård kritik fra resten af Dansk Folkeparti, der ikke var inviteret med.

- Vi har jo i virkeligheden kørt et politisk parløb om politiske sager de seneste år, så det er jo ikke nyt. Det er jo mere et spørgsmål om, hvordan det skal udforme sig i den kommende tid, siger Kristian Thulesen Dahl til Radio4 i forbindelse med sin exit.

