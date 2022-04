Tumulter opstår under afbrænding af Koranen i norsk by

Uroligheder i den norske by Sandefjord kulminerede sidst på eftermiddagen, da en islamfjendtlig organisation afbrændte Koranen.

En moddemonstration var i gang på torvet i Sandefjord for at forhindre det, og politiet måtte gentagne gange sprøjte med tåregas. Flere demonstranter er anholdt.

Derfor valgte politiet at opløse demonstrationen, som Sian, Stop Islamiseringen af Norge, havde gang i.

- Af hensyn til sikkerheden og de involverede anså politiet det for nødvendigt at afslutte markeringen, som Sian havde. Det handler om hensynet til udelivet og handelslivet i Sandefjord, siger den lokale politileder Siw Thokle.

To af politiets biler blev ramponeret og fik ruderne knust under tumulterne. Men ingen er kommet til skade ifølge avisen VG.

Politiet måtte tidligere lørdag bruge tåregas mod moddemonstranter, som forsøgte at rive en afspærring ned.

Ifølge politiet har der i løbet af eftermiddagen været mellem 300 og 400 personer på torvet.

Sandefjord ligger cirka 90 kilometer syd for Oslo.

Sians egne videooptagelser fra demonstrationen viste at der blev kastet sten og æg efter dets medlemmer.

Sians leder, Lars Thorsen, havde varslet, at Koranen vil blive brændt af under den planlagte demonstration.

- Han har sagt, at han anser det for nødvendigt. I udgangspunktet er det ikke strafbart at afbrænde Koranen, og vi har derfor ikke planer om at gribe ind mod det, sagde Thokle tidligere.

Hun understregede, at politiet var talstærkt til stede.

Koranafbrændinger, som Rasmus Paludan fra Stram Kurs har stået bag i Sverige, har ført til uroligheder i flere svenske byer.

Paludan var i Norge i februar. Her deltog han i en Sian-demonstration foran Stortinget vi Oslo. Ved den lejlighed blev der ikke sat ild til Koranen.