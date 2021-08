Tunesiens præsident forlænger suspendering af parlamentet

Den tunesiske præsident, Kais Saied, forlænger suspenderingen af landets parlament. Forlængelsen sker på ubestemt tid.

Det oplyser præsidenten kort efter midnat tirsdag.

Saied afsatte for en måned siden den tunesiske regering og suspenderede parlamentet. Kort efter indførte han et forbud mod, at flere end tre personer forsamler sig.

I samme ombæring stormede tunesiske politibetjente mediet Al Jazeeras kontor i Tunesiens hovedstad, Tunis, og smed journalisterne på porten.

Det skete efter en periode med voldsomme protester over arbejdsløshed og regeringens håndtering af coronapandemien.

Det tunesiske folk er vrede over landets stillestående økonomi og forældede infrastruktur.

Vreden er især rettet mod partiet Ennahda, som siden det arabiske forår i 2011 har været suverænt det største parti i det nordafrikanske land.

Det er Ennahda, som især har kaldt Saieds suspendering af parlamentet for et kup.

Saied selv siger, at hans indgreb er nødvendigt for at undgå, at Tunesien kollapser. Han nyder stor opbakning i Tunesien, der især har døjet med politisk korruption.

Kort efter at Saied proklamerede forlængelsen af suspenderingen af det tunesiske parlament, oplyste Ennahda i en pressemeddelelse, at partiets ledelse er blevet afsat.

Det er partileder - og i øvrigt det tunesiske parlaments formand - Rached Ghannouchi, som har truffet beslutningen.

- Ennahdas leder har besluttet sig for at afsætte partiets ledende personer og omstrukturere partiet på en måde, som passer til de krav, der stilles til partiet i denne fase, skriver Ennahda i pressemeddelelsen.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har tidligere opfordret Kais Saied til at 'overholde principperne om demokrati og menneskerettigheder'.

Samtidig har han bemærket, at USA holder et vågent øje med Tunesien og forbliver engageret i landet.