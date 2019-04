Tur-retur til Berlin med Norwegian: 10.000 kroner

Over 70.000 rejsende er påvirket af pilot-strejken hos SAS, der frygtes at vare til helt på den anden side af weekenden.

Det får rivalerne fra Norwegian til at droppe deres billige billetter, og dermed kan det blive en meget dyr fornøjelse at komme ud og rejse denne weekend.

Fx koster en tur-retur billet fra fredag til søndag til Berlin nu på flere tidspunkter over 10.000 kroner. Bestiller man samme tur næste weekend findes der afgange, hvor det samlede beløb ikke løber meget over 3-4000 kroner.

Og så skal man endda flyve over Oslo og ankommer til Berlin cirka fem timer senere.

En enkeltbillet fra København til Stockholm står til 7700 kroner fredag eftermiddag, mens man lørdag skal slippe mellem 2800 og 4600 kroner.

I en mail til Ekstra Bladet forklarer Norwegian, hvorfor de skruer op for priserne - eller retteligt fjerner deres billige billetter, nu hvor strejken hos konkurrenten hos SAS er brudt ud.

- Priserne styres som sædvanligt af udbud og efterspørgsel. Vi oplever lige nu stor efterspørgsel, og derfor er det naturligt, at vores priser bliver justeret, skriver Norwegians informationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i et mail-svar til Ekstra Bladet.

SAS fly i massevis er aflyst denne fredag. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali

Ingen ledig kapacitet

Norwegians informationsdirektør oplyser yderligere til Ekstra Bladet, at mange afgange allerede er udsolgte, og at man skal være åben for at bruge mellemlanding som en løsning.

- Vi har også fået spørgsmål om, hvorvidt vi indsætter ekstra fly, men det har vi desværre ikke mulighed for, da vi ikke har nogen ledig kapacitet, lyder det i det skriftlige svar fra Norwegian.

'Det stemmer at vi ikke sælger 'fullflex'-billetter på udvalgte ruter, fordi vi ønsker, at de, der ønsker at rejse, faktisk får muligheden for det. Tidligere har SAS-rejsende, som frygtede strejke, bestilt 'fullflex'-billetter, men annulleret billetten i det øjeblik, at strejken blev afværget,' lød det torsdag fra kommunikationsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i en mail til Ekstra Bladet.

Norske VG beskriver ligeledes, hvordan en billet fra Oslo til Stockholm koster op til 8000 norske kroner.

Ekstra Bladet har yderligere spurgt Norwegian, hvad en billet til Berlin ville koste, og hvor meget de i gennemsnit har sat priserne op. Det har vi ikke fået svar på.

Ærgerlig situation

Hos Forbrugerrådet Tænk finder man den nuværende strejke hos SAS-piloternes trist for kunderne. Det fortæller Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver i sager om miljø og transport, til Ekstra Bladet.

- Det er en ærgerlig situation for både de kunder, der skulle flyve med SAS, men også for kunder, der vil bestille en rejse med Norwegian. Priser på flybilletter er meget præget af udbud og efterspørgsel, så det er almindeligt, at priserne ændrer sig efter forholdene. Det er det der sker, når Norwegian hæver deres priser i den her situation. Norwegian har også lukket for køb af deres full flex billetter.

- Den type billetter er beregnet til almindelige rejseforhold, hvor kunden køber en ekstra sikkerhed og har mulighed for at aflyse. Men hvis billetterne blot reserveres og annulleres, så Norwegian står tilbage med tomme sæder. Derfor kan jeg sådan set godt forstå, at de lukker ned, og at de ikke vil fungere som en redningsplanke for SAS. Reservationerne kommer til at blokere for andre købere, lyder det fra forbrugereksperten.

Mange flyafgange er allerede udsolgte, og priserne kan ændre sig, mens man er i gang med sin bestilling.

