Turist dræbt af hajangreb ved populært dansk rejsemål

En 68-årig kvinde fra Schweiz blev lørdag dræbt i et brutalt hajangreb tæt på den egyptiske ferieby Hurghada

En schweizisk kvinde blev lørdag dræbt, da hun blev angrebet af en haj under en svømmetur tæt på feriebyen Hurghada i Egypten.

Kvinden, som var 68 år, mistede ifølge nyhedsbureauet AP en arm og et ben under angrebet og døde af sine kvæstelser, kort før hun blev bragt på hospitalet.

Angrebet skete i vandet ud for Premiere Le Reve og Tropitel Sahl Hasheesh i Sahl Hasheesh, der ligger syd for Hurghada.

Som følge af ulykken har egyptiske myndigheder efterfølgende lukket dele af stranden i tre dage.

Blodig video

På nettet cirkulerer der en video, som angiveligt skulle vise angrebet på kvinden, som var relativt tæt på kysten.

I videoen bliver vandet omkring kvinden rødt af blod, mens tilskuere fra molen, som videoen blev optaget fra, kun kan se angrebet udfolde sig fra land.

Det er endnu uklart, hvordan kvinden var i stand til at komme ind til kysten igen.

Tomme liggestole under lavvande ved stranden i Sahl Hasheesh ved Rødehavet 8. januar 2020. Foto: Amr Abdallah Dalsh/Ritzau Scanpix

Meget sjældent

Selvom hajangreb er sjældne i det egyptiske turistområde, er det dog sket før.

Før angrebet på den schweiziske kvinde var det seneste angreb i 2020, hvor en ukrainsk dreng mistede en arm, og en egyptisk rejseleder mistede et ben.

I 2010 var der også en række hajangreb ud for Sharm el-Sheikh på Sinaihalvøen, som ligger på den anden side af havet fra Hurghada, hvor en europæisk turist døde, og flere andre blev såret.

Både Hurghada og Sharm el-Sheikh er populære feriesteder for europæiske turister og er nogle af landets største stranddestinationer - også for danske feriegæster.

Indstiller aktivitet

Atlantis Rejser, som er et af de danske rejseselskaber, der blandt andet arrangerer ture til netop Hurghada, hvor hajangrebet fandt sted, har informeret sine gæster om ulykken.

Rejseselskabet har i en mail, som Ekstra Bladet også er i besiddelse af, blandt andet skrevet til gæsterne:

'Vi skriver til jer, da vi har erfaret, at der har været et tragisk dødsfald i forbindelse med et hajangreb på en ældre kvinde fra Schweiz,' begynder mailen.

'De lokale myndigheder tager sagen meget alvorligt, og derfor betyder det også, at de lukker strandene i området i foreløbig tre dage for at undersøge årsagen til ulykken. Desuden indstiller de alle bådudflugter og dykkeraktiviteter.'

I mailen skriver Atlantis også, at så vidt de er orienteret, er der på nuværende tidspunkt ingen gæster fra Atlantis involveret i ulykken.

Carl Rasmussen, 66, fik nyheden om hajangrebet, dagen efter at det skete. Privatfoto

'Mange tanker går igennem hovedet'

Nogle af de gæster, som modtog mailen fra rejseselskabet, var 66-årige Carl Rasmussen, der sammen med sin hustru, Irina Rasmussen, i øjeblikket er på ferie i Soma Bay, der ligger syd for Hurghada.

Til Ekstra Bladet fortæller ægteparret i en mail, at nyheden om sådan et hajangreb godt kunne have en betydning for, hvor meget de ville gå i vandet.

'Vi er rigtig glade for at snorkle, og vi snorkler mellem to og tre timer om dagen. Men når sådan noget sker, så går der selvfølgelig mange tanker igennem ens hoved. Kan det ske, hvor vi er, og skal vi være bange?' skriver de.

Irina Rasmussen har med sin mand boet på hotellet The Breakers i feriebyen Soma Bay, der ligger syd for Hurghada, hvor hajangrebet skete. Privatfoto

Til spørgsmålet om, hvorvidt de stadig ville snorkle efter sådan en nyhed, svarer de, at det i hvert fald ville være med en vis form for 'kriller' i maven.

'Vi ville måske også lade være med at snorkle tidligt om morgenen, da vi skal gå cirka 420 meter ud ad en bro for at komme ud til revkanten.'

'Vi var på en svøm med vilde delfiner-bådtur ud for Hurghada sidste lørdag, og der var vi langt ude i Rødehavet. Det kan godt være, at vi ville have droppet den tur efter en sådan mail.'