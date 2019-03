Turist faldt i døden mens han tog billeder

Det er et spektakulært syn, der møder en, når man besøger naturvidunderet Grand Canyon, der ligger i en af de største nationalparker i USA.

Hvert år valfarter omkring 6,5 millioner turister til kløften, og mange dokumenterer synet med deres kamera. Men det kan gå grueligt galt, hvis man ikke er opmærksom på, hvor man træder. Det meste af kløften er nemlig ikke spærret af med et rækværk eller andre forhindringer, der forhindrer folk i at falde ud ned, hvis de kommer for tæt på kanten.

Det er lidt af et syn, når man kigger ud over Grand Canyon. Foto: Shutterstock

Torsdag gik det galt, da en mand i 50'erne faldt ned i kløften i området omkring udkigsposten Eagle Point Skywalk i den vestlige del af Grand Canyon.

Det skriver flere amerikanske medier inklusiv CBS News og CNN.

Området er populært, fordi man her finder Skywalk'en, der er en udkigspost formet som en hestesko og går ud over kløften. Udkigsposten har en gangbro af glas, hvor man kan kigge lige ned i kløften.

Man skal ikke lide af højdeskræk, hvis man bevæger sig ud på udkigsposten ved eagle Point. Foto: Shutterstock

Da ulykken skete torsdag var der få besøgende, og manden fra Hong Kong, hvis identitet ikke er offentliggjort, gik rundt og tog billeder af kløften, da han snublede og faldt, fortæller talsmand for Grand Canyon West, David Leibowitz ifølge CBS News.

Der er ellers skilte, der advarer mod at gå for tæt på kanten, men manden overså tilsyneladende disse. En helikopter blev sat ind for at hente lige af turisten, som blev fundet 300 meter nede.

David Leibowitz understreger, at turisten ikke befandt sig på selve udsigtsposten, da han faldt.

Ulykken er den anden omkring Grand Canyon i denne uge. Tirsdag blev et lig fundet i et skovområde 150 kilometer øst for Eagle Point, og myndighederne ved endnu ikke, hvem personen er.

Sidste efterår omkom et andet par, da de faldt 244 meter, mens de var i gang med at dokumentere deres tilstedeværelse ved Yosemite National Park, der er en anden populær nationalpark i USA.

