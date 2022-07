Turist faldt i vulkanen Vesuv

Den unge turist og hans familie havde lørdag bevæget sig op ad en lukket sti på vulkanen Vesuv i det sydlige Italien.

Her faldt den unge mand ned i vulkanen, og det udløste en redningsaktion af det italienske semi-militære Carabinieri politi.

Det skriver flere italienske medier heriblandt avisen Corriere Del Mezzogiorno.

Han slap heldigvis med skrækken, blå mærker og et par hudafskrabninger.

Vulkanen er nok er mest kendt for sit udbrud i år 79, hvor den ødelagde den romerske by Pompeji, der nu er en stor turistatraktion.

Den 23-årige, hans familie og to andre turister, der havde begivet sig ud på samme rute, blev senere anmeldt for at have trodset barrieren.

Læs også: Sådan kan supervulkan dræbe over tre milliarder