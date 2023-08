Turist i chok over regning: Ufatteligt!

En restaurant i Italien har taget to euro for at skære en sandwich over, og det skaber vild debat

To sølle euro.

Det beløb har skabt stor debat i Italien i resten af europa. Årsagen skal findes i et opslag på Tripadvisor, som senere har spredt sig til de italienske medier.

Den anonyme bruger lagde et billede op af en regning, hvor en italiensk restaurant i byen Gera Lario nord for Milano har taget to euro for at skære kundens sandwich over i to.

'Ufattelig, men sandt,' stod der skrevet til billedet af regningen.

Derudover har kunden givet restauranten en anmeldelse med kun en stjerne, og det har skabt debat. For kan man virkelig tage to euro for at skære en sandwich over i to?

Det tager tid

Flere italienske medier heriblandt en af landets største aviser - La Repubblica - har efterfølgende talt med restaurant-ejeren. Hun forklarer:

- Særlige forespørgsler koster. Vi måtte bruge to tallerkner i stedet for en. Og det tager tid at vaske dem. Det var ikke en helt normal sandwich, da der også var pomfritter i. Det tog også tid at skære den i to, siger Cristina Biacchi.

Samtidig fortæller hun, at hun undrer sig over, at kunden ikke sagde noget på stedet, men først ventede til anmeldelsen på Tripadvisor.

Den massive omtale har efterfølgende betydet, at Tripadvisor har været tvunget til at stoppe og slette anmeldelser af restauranten i den lille italienske by.