Turist-krig ved færgeleje

Fuckfingre, ubehøvlede tilråb og direkte chikane.

Det går voldsomt for sig i disse dage ved færgelejerne til og fra Fanø. Kilometerlange køer har udløst krigslignende tilstande mellem øens faste beboere og det boom af turister, som for øjeblikket strømmer til den lille Vadehavs-ø.

- Det er simpelthen for meget. Ikke mindst nogle af de danske turister opfører sig ubehageligt. De giver fuckfingre, skriger op og forsøger at blokere vejbanerne med deres biler, fortæller Rebekka-Liv Schmidt, som bor på Fanø.

- Jeg er ked af at sige det. Men jeg vil faktisk hellere have tyske end danske turister på øen, siger Rebekka-Liv Schmidt. Privatfoto

Hun overvejer på sigt at flytte fra øen, som hun ellers holder meget af, hvis ikke der snart kommer ordnede forhold.

- Jeg vil nødigt opfattes som en sur kvinde. For det er jeg faktisk ikke normalt. Men nok er bare nok, siger Rebekka-Liv Schmidt.

Er eksploderet

Danskere, der har valgt at holde ferie i Danmark - samt regeringens beslutning om, at fodgængere og cyklister kan sejle gratis til danske øer i juli måned - har fået besøgstallene på Fanø til at eksplodere her i højsæsonen.

Foto: Anders Brohus

Det har næsten dagligt fået færgedriften til at bryde sammen. Øens faste beboere har en såkaldt Ø-Bizz, som giver dem adgang til at køre ind i en særlig vejbane og først ombord.

Det er en del turister i bilkøerne blevet rasende over. De vil ikke acceptere, at øens beboere kan springe de lange køer over.

Pinlig opførsel

- Det er simpelthen pinligt, som turisterne opfører sig. Der har udviklet sig en mig-mig-mig kultur i Danmark. Turisterne tænker slet ikke på, at de er gæster her. Jeg har oplevet at få fuckfingeren fra sure bilister, fordi jeg kommer først ind i køen. Det er da dybt ubehageligt, når man har børn med i bilen. De forstår jo slet ikke, hvad folk er så rasende over, siger den vestjyske socialpædagog til Ekstra Bladet.

Rebekka-Liv Schmidt føler sig med egne ord som 'aktør i Lalandia' - så vanvittigt har situationen efterhånden udviklet sig.

Foretrækker tyske turister

- Jeg er ked af at sige det. Men jeg vil faktisk hellere have tyske end danske turister på øen. Tyskerne er langt mere hensynsfulde, og de opfører sig ordentligt. De kunne ikke drømme om at give fuckfingeren, siger Rebekka-Liv Schmidt.

Det vælter ind på øen med fodgængere og cyklister, fordi regeringen har gjort det gratis at sejle med landet ø-færger i juli måned. Foto: Anders Brohus

Det er imidlertid ikke kun bilisterne, der oplever lange køer. Antallet af fodgængere og cyklister er også steget voldsomt, fordi det er blevet gratis at sejle med færgen i juli.

- Nu står vi pakket som sild i en tønde ved færgelejet i Esbjerg, mens vi skal vente længe på at komme med færgen. Folk har glemt alt om, at vi jo slet ikke er kommet igennem coronakrisen. Ingen holder afstand. Og i øens butikker vælter det også ind med turister, som heller ikke viser hensyn eller holder afstand. Jeg og mange andre fra Fanø fylder nu vores biler op med dagligvarer i Esbjerg, fordi vi ikke vil ind i de overrendte butikker.

- Fanø er slet ikke stor nok til at klare et så voldsomt turistpres, siger Rebekka-Liv Schmidt til Ekstra Bladet.

Det er stressende

Også Rikke Rosenberg, som bor fast på Fanø, har oplevet, at der bliver råbt og dyttet, når hun kører forbi køen af turister.

- Det er stressende ikke at vide, om man når sin planlagte færge hjem. Lige nu er forholdene omkring færgen så ringe for pendlere, at det ikke hænger sammen at have et job på fastlandet, siger Rikke Rosenberg til JydskeVestkysten.

Hun overvejer også at flytte fra øen, hvis forholdene ikke bliver forbedret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svært at lave et skilt

Det er Molslinjen, der driver færgefarten mellem Esbjerg og Fanø. Her fortæller kommunikationschef Jesper Maack, at skiltningen omkring Fanø-borgernes særlige Ø-Bizz ikke er god nok.

- Vi har hængt nogle A4-skilte op, men ingen ser dem. Hvis vi anbringer nogle større skilte, hvor de er helt synlige, vil de blive kørt ned af bilisterne, og folk vil få deres sidespejle ødelagt. Vi har også overvejet at hænge skilte op over selve betalingsanlægget. Men det er vores erfaring, at ingen ser skilte, der hænger højt oppe. Bilisterne har kun fokus på den forankørende bil og selve betalingen, siger Jesper Maack til Ekstra Bladet.

Kun få turister ser skiltet, der forklarer, at Fanøs beboere har fortrinsret, når de skal med færgen. Foto: Anders Brohus

Ny færge

Fanø kommune har forsøgt at få forbedret skiltningen for at undgå konflikter mellem øens faste beboere og turisterne. Øens viceborgmester Erik Nørreby (V) opfordrer til, at Molslinjen får løst problemerne her og nu.

Kommunikationschef Jesper Maack oplyser, at Molslinjen næste år indsætter en spritny el-færge til 100 millioner kroner.

- Vi har dermed lavet den ultimative løsning på problemerne, siger kommunikationschefen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Beboere frygter coronasmitte

Da Ekstra Bladet torsdag middag besøgte færgelejet i Esbjerg, var der stort set ingen kø. Det var der til gengæld på Fanø, hvor en kilometer lang kø strakte sig fra færgelejet og forbi lystbådehavnen i Nordby.

- Der er simpelthen kaos. Regeringen skulle aldrig have lavet den gratisordning i højsæsonen. Her kommer turisterne under alle omstændigheder. Det skulle være lavet uden for sæsonen i stedet, mener Hanne Christensen, som bor fast på Vadehavs-øen.

- De bliver nødt til at gøre noget nu. Både færgedriften og hele øen er under et voldsom pres. Vi er også bange for, at coronasmitten breder sig til øen. Der kommer jo turister fra alle mulige egne af Danmark, siger Hanne Christensen.

- Kaos, kalder Hanne Christensen situationen ved færgelejet. Foto: Anders Brohus

Hun handler derfor kun ind på ydertidspunkterne for at undgå menneskemylderet i øens butikker.

Mogens Vestergaard holder også i køen for at komme med færgen.

- Jeg har da også oplevet flere gange at få fuckfingeren. Situationen er utålelig, og der bør findes en løsning nu. Både øens beboere og turisterne er dybt frustrerede, siger Vestergaard, der bor i Sønder Ho.

Også Mogens Vestergaard fra Sønder Ho har fået fuckfingeren af turisterne. Foto: Anders Brohus

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Pres på restauranter

Den voldsomme tilstrømning af turister har givet et voldsomt pres på Fanøs restauranter. Stort set alle restauranter må hver aften afvise frustrerede gæster, som ikke har bestilt bord. Det giver frustrationer hos både restaurantejere og turister.

- Vi er desværre nødt til at sige nej til gæster, som ikke har bestilt bord. Vi vil gerne give dem, som har bestilt bord, den oplevelse, som de har set frem til, siger værtinde Mette Hüttel og køkkenchef Kasper Elmholdt fra Fanø Krogaard.

Mette Hüttel og Kasper Elmholdt nyder godt af turistboomet. Foto: Anders Brohus

Parret er glade for de mange turister, som kommer til øen. For det giver penge i kassen til den nyistandsatte kro.

- Der er desværre problemer med færgen. Og derfor opfordrer vi vore gæster til at lade bilen stå på Esbjerg-siden og så leje en cykel her, fortæller Mette Hüttel.