Turistbåde vækker opsigt i USA

Et billede fra Niagara Falls af to både er blevet genstand for debat af håndteringen af coronakrisen i USA

Den ene båd er proppet med turister. Den anden har kun seks personer ombord.

Begge både sejler til det ikoniske vandfald Niagara Falls på grænsen mellem USA og Canada.

Billedet bliver i flere amerikanske medier, som CNN og New York Times, fremhævet som et eksempel på, hvor vidt forskelligt de to lande håndterer coronakrisen.

Forskellige restriktioner

For mens USA har rundet fire millioner smittede og nærmer sig 150.000 coronarelaterede dødsfald, går det anderledes bedre i Canada.

Her har man i skrivende stund netop rundet 100.000 smittede.

Både den canadiske delstat Ontario og den amerikanske nabostat New York lukkede samfundet delvist ned, som det også var tilfældet i Danmark, da virussen for alvor ramte i foråret.

Men genåbningsstrategien er vidt forskellig, som bådene ved verdens mest berømte vandfald dokumenterer. Turistbåden fra amerikanske Maid of the Mist må således medbringe 230 passagerer - halvdelen af kapaciteten.

Den canadiske båd må kun medbringe seks personer pr. sejlads.

- Vi følger blot myndighedernes anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne i New York, skriver amerikanske Maid of the Mist til CNN.

De to canadiske turister Mariah Wilson og Jose Mannucci alene på dækket ved Niagara Falls. Foto: Carlos Osorio/Ritzau Scanpix

I Ontario bor der cirka 14,5 millioner mennesker, mens delstaten New York har 19,3 millioner indbyggere. Men både dødstallet og smittetallet er ti gange højere i den amerikanske delstat.

Ontario har registreret 38.000 tilfælde af coronasmitte med 3000 dødsfald til følge. I New York har man registreret cirka 400.000 smittede og konstateret 32.000 dødsfald.

Canadiske og amerikanske myndigheder har lukket for alt unødvendig trafik mellem de to lande. En aftale, der revideres hver måned.

Men USA's sundhedskrise vækker fortsat bekymring hos den canadiske premierminister, Justin Trudeau.

- Vi anerkender, at situationen fortsætter med at være kompleks i USA med hensyn til Covid-19. Vi vil forsætte med at holde alle canadiere sikre og trygge, siger han til CNN.

USA står med fire millioner smittede for mere end hver fjerde smittede på verdensplan, hvor cirka 15,5 millioner mennesker er smittet.