Turister afbestiller hotelværelser: - Det kunne ikke blive nemmere

Det kunne ikke blive nemmere for turister at omgå seks dages-reglen og komme ind i Danmark, siger hoteldirektør

Siden mandag har turister fra Tyskland, Norge og Island kunnet komme ind i Danmark, så længe de kan bevise, at de har bestilt minimum seks overnatninger.

Men den regel giver ingen mening, siger hoteldirektør fra Hotel Refborg i Billund, Torben Klovborg.

Allerede i sidste uge ytrede han sin bekymring om, hvordan turister nemt kan omgå reglen, og nu, blot en uge efter åbningen, oplever han det, han frygtede.

- I denne her uge har vi oplevet det fire eller fem gange, at gæsterne har bestilt seks overnatninger, og så har de typisk afbestilt fire af dem igen. Det er jo så nemt at bestille seks overnatninger på en hjemmeside og afbestille dem igen. Det kan ikke blive nemmere, siger Torben Klovborg til Ekstra Bladet.

Problemet er ifølge hoteldirektøren, at turisterne ikke bliver tjekket, når de forlader landet, og derfor er det umuligt at håndhæve reglen om seks overnatninger.

Stort problem i hotelbranchen

Direktøren har ikke selv noget bud på, hvordan man kan sikre, at reglen bliver overholdt. I stedet ser han gerne, at reglen afskaffes helt.

- Det er super fint, at sommerhusejerne har fået det her igennem, men det er ikke gennemtænkt, for hotelejerne får ikke lejet værelser ud på den her måde.

- Jeg kunne se lige med det samme, at det kunne gå denne vej. Jeg kunne virkelig godt drømme om, at de ophævede den regel med seks overnatninger, så kunne hotelbranchen også komme i gang igen, siger hoteldirektøren.

Ifølge TV2 er Torben Klovborg og Hotel Refborg ikke det eneste hotel, der har oplevet afbestillinger i sidste øjeblik. Hos Hotel Europa i Aabenraa modtog man i mandags en afbestilling på ankomstdagen på alle seks bookede værelser.

- Jeg ved selvfølgelig ikke, hvorfor de annullerer, men jeg har da min mistanke. Det er nok, fordi det er gæster, som bare vil ind i Danmark, og så skal de bruge en reservation for at komme ind over grænsen, sagde Helle Taulbjerg til TV2.