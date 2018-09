Turister følte sig mishandlet i Sverige: Nu tager sagen en overraskende drejning

Den diplomatiske krise mellem Kina og Sverige fortsætter. Den kinesiske ambassade i Stockholm er gået til angreb på Sveriges public service medie SVT på grund af et afsnit af satireprogrammet 'Svenska Nyheter'.

Det skriver Aftonbladet.

'Svenska Nyheter' har lavet et satirisk indslag, efter at tre kinesiske turister tidligere på måneden påstod, at de er blevet mishandlet af svensk politi. Turisterne hævder, at politiet med vold har slæbt dem fra vandrehjemmet Generator i Stockholm til en kirkegård uden for byen.

Optrinnet har udløst en diplomatisk krise mellem de to lande.

Den kinesiske ambassade har i samarbejde med udenrigsministeriet i Kina sendt anmodninger direkte til den svenske regering om, at det, politiet angiveligt har gjort, satte de kinesiske turisters liv i ekstrem fare, og at de har brudt menneskerettighederne.

Kræver undskyldning

Det satiriske indslag er en 'informationsfilm' om Sverige til kinesiske turister, så 'de kan føle sig velkomne', lyder det i indslaget.

I en pressemeddelse fra den kinesiske ambassade fordømmes det satiriske program, og der langes ud efter programleder Jesper Rönndahl.

'SVT-programmet og Jesper Rönndahl spreder og advokerer for racisme og fremmedhad, og åbenlyst provokerer og initierer racistisk had og målrettet konfrontation imod Kina og andre etniske grupper', lyder det i pressemeddelsen.

Kina kræver en undskyldning fra SVT, og truer med at skride til 'yderligere handling'.

Nægter at give undskyldning

Programchef for SVT Underholdning, Thomas Hall, bekræfter over for Aftonbladet, at han har været i kontakt med en talsperson fra den kinesiske ambassade.

- Han mener, at materialet er racistisk. At programmets budskab er racistisk. Jeg hævder, at det forholder sig lige modsat, siger Thomas Hall.

Ifølge Thomas Hall var meningen med indslaget, at man ville nedbryde racistiske grøfter, og han mener, at kineserne må have misforstået pointen i programmets budskab.

SVT har ingen planer om, at give kineserne en undskyldning, siger Thomas Hall til Aftonbladet.