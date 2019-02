Turister i bus-panik: - Vi har behov for mere hjælp

Movia besluttede sig i december sidste år for at fjerne trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra i alt 14.500 stoppesteder på Sjælland.

Beslutningen fik blandt andre Ældre Sagen helt op i det røde felt, men det er ikke kun landets ældre borgere, der savner de nu afskaffede trykte informationer ved stoppestederne. Det gør turisterne også.

Det stod klart, da Ekstra Bladet tog til Københavns Hovedbanegård for at møde en håndfuld af de næsten ni millioner turister, der hvert år slår et smut forbi den danske hovedstad.

'En uklog besparelse'

Turisterne forklarer, at de savner flere informationer om busruter og afgangstider ved stoppestederne, og det er lige netop det, Movia har fjernet. Det kan Rasmus Horn Langhoff, turismeordfører hos Socialdemokratiet, godt forstå.

- Det er problematisk, hvis turisterne ikke har adgang til de nødvendige informationer, når de kommer til et nyt land. Det virker som en uklog besparelse, hvis den medfører, at folk giver op og undlader at tage bussen eller får en dårlig oplevelse, siger han.

- Turisme i Københavns kommune medfører, ifølge tal fra VisitDenmark, en årlig omsætning på i omegnen af 24,3 milliarder kroner. Er det fair, at turister, der lægger så mange penge i det danske samfund, skal opleve en så forringet service?

- Jeg synes, man skal gøre sig umage for, at Danmark er rigtig dejligt sted at være for turister, og at det er nemt at bevæge sig rundt. Hvad hjælper det, at vi har destinationer der bare spiller og alle mulige oplevelser, hvis turisterne ikke kan komme derhen? Så kan det hele jo være ligegyldigt.

Satser på det digitale

Årsagen til Movias beslutning om at fjerne informationstavlerne fra de sjællandske stoppesteder er, at trafikselskabet i stedet ønsker at satse på mere nøjagtige, digitale systemer. Det har Movias kommunikationsdirektør, Camilla Strukmann, tidligere forklaret til Ekstra Bladet:

- Vi har valgt at få installeret realtidssystemer i alle busser, der giver passagererne her og nu information om, hvornår bussen ankommer til stoppestedet, og det synes vi er en langt bedre service end den, en trykt køreplan kan give, siger hun.

Turister om Københavns busser: - Det er vanskeligt

Ekstra Bladet tog en tur til Københavns Hovedbanegård for at spørge byens turister om, hvad de synes om at tage bussen i Danmark og om, hvorvidt de mener, at der er tilstrækkeligt med tilgængelig information ved stoppestederne.

Alex, 44 år, og Aris, 40 år, fra Hongkong

Alex, 44 år, og Aris, 40 år, fra Hongkong. Foto: Mogens Flindt

Ægteparret Alex og Aris har kun været i Danmark i to dage, men har allerede oplevet, hvor vanskeligt det kan være at tage bussen.

- Vi ved ikke, hvordan billetsystemet fungerer, og vi har svært ved at finde nogen informationer om det, siger Aris.

- Ja, og når man viser billetten til buschaufførerne, så er de ikke engang interesserede i at se den, griner hendes mand, Alex.

- Der mangler nogle flere informationer om, hvor og hvornår busserne kører, hvis jeg skal være ærlig. Vi blev nødt til at spørge personalet på togstationen, og de viste os kun, hvilken bus, vi skulle tage. Det ville være meget lettere, hvis man kunne se, hvilken bus man skulle tage, og hvornår de gik. Jeg synes ikke, at busserne er særligt velegnet til turister, siger Aris.

Vita og Maggie, begge 18 år, fra Taiwan

Vita og Maggie, begge 18 år, fra Taiwan. Foto: Mogens Flindt

Veninderne Vita og Maggie synes godt om den Københavns kollektive trafik, men bliver enige om, at de ikke ville vide hvad de skulle stille op, hvis de ikke kun ty til deres smartphones for hjælp.

- Jeg synes, den offentlige transport fungerer godt, men det er vanskeligt, hvis man ikke kan bruge sin telefon. Rejseplanens app er meget nyttig, men hvis min telefon løb tør for strøm, ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle stille op, siger Maggie.

- Nej, for vi kender ikke stoppestederne og ved heller ikke, hvad vejene hedder. Derfor er det svært for os at genkende navnene på et stoppested, hvis vi skal af, tilføjer Vita.

Adrian, 22 år, fra England og Chloe, 21 år, fra Hongkong

Adrisan, 22 år, og Chloe, 21 år, fra henholdsvis England og Hongkong. Foto: Mogens Flindt

Engelske Adrian er imponeret over de københavnske busser, men ikke helt så imponeret over chaufførerne, der kører dem. Og så savner han også nogle flere skilte ved stoppestederne, hvor man kan orientere sig om de kommende afgange.

- Jeg synes, vi turister har behov for mere hjælp. Buschaufførerne er ikke særligt flinke, og de reagerer ikke rigtig på det, man siger til dem. Men selve systemet er meget effektivt, og busserne kommer altid til tiden, siger han og tilføjer:

- Flere skilte ved stoppestederne, hvor man kan se de forskellige afgange og stop, ville være en stor hjælp. Det danske sprog er desuden svært for os at forstå, så det ville også være godt, hvis man kunne få flere informationer på engelsk. Heldigvis taler danskerne rigtig godt engelsk, og generelt er de meget hjælpsomme.

Theo, 20 år, fra Franking

Theo fra Frankrig, 20 år. Foto: Mogens Flindt

20-årige Theo har tilbragt en uge i den danske hovedstad, men på intet tidspunkt har han befundet sig i hverken en bus, et tog eller en metro. Det er nemlig ikke nødvendigt i en by som København, mener han.

- Jeg har ingenting at sige om det danske bussystem, for jeg har slet ikke benyttet offentlig transport i den tid, jeg har været her. Jeg tog flyet hertil fra Frankrig og ellers har jeg bare gået rundt i et par timer hver dag. Hjemme i Frankrig tager jeg ofte bussen, men her foretrækker jeg at gå, fordi afstandene er så korte.



