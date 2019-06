Turister skræmt op af dansk badevand: Åh nej, er det rigtigt?!

Solen skinner, og kalenderen siger sommer. Men inden du spænder badevingerne og hopper i bølgen blå, skylder du dig selv at tjekke, om vandkvaliteten er i orden.

Ved 14 danske strande og søer er den nemlig så dårlig, at man kan blive syg af at bade der.

Det viser den badevandsrapport, som Det Europæiske Miljøagentur hvert år udgiver i starten af sommeren.

Her har de testet for fækale bakterier. Eller med andre ord: Om der er lort i vandet.

Man kan blive syg

Ifølge Det Europæiske Miljøagentur udgør forurening af vand med fækale bakterier fortsat en risiko for menneskers sundhed. Især når det som her konstateres i badevandsområder, for man kan blive syg af at bade ved strande eller i søer, hvor vandet indeholder tarmbakterier.

De største forureningskilder er spildevand fra kloakker og vand, der kommer fra bedrifter og landbrugsarealer.

På langt de fleste strande i Danmark kan du dog roligt tage dig en dukkert. 897 af de 1026 danske badesteder har 'fremragende' vandkvalitet, mens 87 har 'god', og 20 har 'tilstrækkelig' vandkvalitet.

Selvom EU netop har udgivet deres badevandsrapport, afspejler den situationen sidste sæson, da den er lavet på baggrund af målinger fra 2018.

Derfor kan de 14 dårlige badesteder i princippet være blevet bedre i mellemtiden. Hvis du vil vide, hvordan det står til med vandkvaliteten på din lokale strand lige nu, kan du finde oplysningerne på din kommunes hjemmeside.

Tarmbakterier skræmmer turisterne op af vandet

- Reinhild! Claudia! Kom op af vandet, råber Hildberg Kahrs, 65, til sine veninder i vandkanten.

Den ene har netop smidt sandalerne og sopper, mens den anden har armene helt nede i vandet for at samle strandskaller.

- Åh nej! Er det rigtigt? Det vidste jeg ikke, siger Hildberg, da Ekstra Bladets udsendte fortæller, at vandkvaliteten er blandt de dårligste i Danmark.

Vi er på Jerup Strand på Østkysten mellem Frederikshavn og Skagen. Ved vejen står et stort skilt med et billede af en svømmer med en rød streg over, mens teksten fortæller, at badning frarådes.

Det mest vidunderlige sted

Hildberg er tysk turist og har som mange andre fra vores naboland mod syd nydt de jyske kyster på et utal af ferier.

- Jeg har været på ferie her i 44 år. Jeg har haft sådan nogle dejlige stunder ved den her strand, især da mine drenge var små. Så i år har jeg taget mine veninder med. Ja, jeg har lige fortalt dem, at det her er det mest vidunderlige sted, griner hun.

Det kom bag på de tre tyske veninder Hildburg Kahrs, 65, Reinhild Buchholz, 68, og Claudia Buchholz, 51, at vandet ved Jerup Strand ikke egner sig til en svømmetur. Foto: René Schütze

Veninderne Claudia Buchholz, 51, og Reinhild Buchholz, 68, har fået fødderne op af vandet og spørger, hvad postyret handler om.

- Colibakterier? Ad! Jeg skal have vasket mine hænder, udbryder Claudia, mens hun prøver at børste de salte - og fækalt inficerede - vanddråber af sine våde underarme.

- Nu skal vi i hvert fald ikke ud at svømme, tilføjer Reinhild, der heller ikke ser helt tilpas ud ved tanken om det vand, hun for få sekunder siden stod i til lige under knæene.

Kommune vil undersøge kilden

Cirka 100 meter fra Hildberg, Claudia og Reinhilds sted, løber Jerup Å ud i havet. Frederikshavn Kommune har en formodning om, at forureningen stammer derfra.

Kommunen har hyret et rådgivningsfirma, der skal opspore, hvor tarmbakterierne ved standen kommer fra, så badevandskvaliteten forhåbentlig kan blive bedre igen.

Jerup Å, der løber ud i havet syd for stranden, er formentlig åstedet for de fækale bakterier. Foto: René Schütze

Det blå flag har tidligere været hejst på Jerup Strand, og redningskransene hænger endnu og vidner om strandens storhedstid.

Men modsat de tyske turister er de lokale udmærket klar over, at de ikke længere kan hoppe i bølgen blå her.

- Nu går jeg bare tur her, men førhen badede vi her rigtig meget. Nu er vi nødt til at skulle ud at køre for at finde et sted. Før kunne vi jo bare tage cyklen herned, siger Henrik Pedersen, 52.

Henrik Pedersen, 52, har ikke så meget som dyppet tæerne i vandet på sin lokale strand de sidste par år. Foto: René Schütze

Han har boet i landsbyen Jerup lige ved stranden det meste af sit liv. Nu er han især bekymret for turisterne.

- Jeg kan ikke forstå, der ikke bliver gjort noget. Det kan da ikke tage så lang tid at finde ud af, hvor det kommer fra. Det er ærgerligt i forhold til turisterne. Der er jo ikke nogen hernede længere, sukker han.

Ikke lyst til at satse

Meget tyder på, at han har ret. En solbeskinnet formiddag møder vi ud over de tre tyske veninder kun to par, der ligesom Henrik er ude at gå tur, og så en lille håndfuld hundeluftere.

Et par golden retrievere leger frit med hinanden på den brede sandstrand, mens den lille vamsede hund Anni bliver holdt i snor af Lotte Andersen, 48.

- Vi har tit været ude at bade her, da ungerne var mindre. Nu har man ikke rigtig lyst til at satse, siger hun, mens hendes mor, Birthe Quaade, 77, mindes, da Lotte var lille.

Lotte Andersen, 48, og Birthe Quaade, 77, har tit taget sig en dukkert her. Nu lufter de bare hunden Anni. Foto: René Schütze

- Vi badede hver eneste dag fra maj til september, dengang de var børn. Der har altid været mange her om sommeren, men nu er der næsten ingen mennesker, fortæller Birthe.

Helt ude i vandkanten har de tre tyske veninder fået tæerne trukket til sig. I stedet for en dukkert tager de sig en slapper i deres medbragte strandstole. Badetøj og håndklæder må vente til en anden dag. Og en anden strand.