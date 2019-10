Turister tordner over Spies-hotel: - Hvad har I gang i?

Det var svenske forældre med måbende ansigter, der mødte medarbejderen fra Spies-hotellet i Tyrkiet, da hun skulle underholde de mange børn på det familievenlige hotel.

Til dagens underholdning havde folkene fra børneklubben Lollo og Bernie nemlig valgt, at man skulle lege tyv og politi ved det store pool område på hotellet.

En af de ansatte havde fået rollen som tyv, og det var derfor hende de mange børn skulle fange.

For at gøre det helt klart, at det var hende, der skulle anholdes valgte hun at maskere sig. Til de mange forældres skræk valgte hun dog en HELT forkert forklædning til den uskyldige leg.

Kvinden havde nemlig valgt at skille sig ud fra mængden ved at male sig sort i ansigtet.

- Stemningen blev meget mærkelig, og alle var meget chokerede. Hun løb rundt om poolen, og alle så, hvad der skete, fortæller en svensk hotelgæst til Aftonbladet.

Malingen endte med at støde flere af gæsterne, der mente, at medarbejderen sendte et helt forkert signal med udklædningen.

- Det her er noget, som man måske tænkte var okay at gøre i 1920'erne. Det er ekstremt stereotypt, lød det fra en anden hotelgæst til Aftonbladet.

Det var hotellet her, hvor episoden fandt sted. Foto: SPIES

Kan opfattes stødende

For mange bliver sort maling i ansigtet opfattet stødende, nedgørende og stereotypt, fordi det førhen har været brugt til underholdning for at imitere stereotype roller som sorte personer.

Presseansvarlig Charlotte Hallencreutz fra Ving, der arrangerer turer til hotellet for de svenske gæster, fortæller til Aftonbladet, at der dog ikke var tale om en gennemtænkt handling, da kvinden valgte at male sig sort i ansigtet.

'Normalt bruger man et tørklæde eller en paryk. Denne gang mente medarbejderen dog, at det var en god idé at male sig for at maskere sig for børnene og desværre valgte hun sort ansigtsfarve', skriver hun i en mail.

Charlotte Hallencreutz fortæller også i mailen, at man hos Ving tager det fulde ansvar for hændelsen og naturligvis vil tale med kollegaen, der 'ikke have nogle intentioner med malingen og efterfølgende fortryder og er ked af, hvordan handlingen er blevet opfattet'.

- Hvis du som voksen ikke kan forstå, at det er et problem at klæde dig sådan ud og blive jagtet, er det alvorligt. Det er lidt der, problemet ligger, fortæller en hotelgæst.

Ving vil internt lave en afklaring af hændelsen og forsikrer, at det ikke vil ske igen.

Sunwing Side beach er tidligere blevet kåret til det bedste familiehotel i Tyrkiet.