Turister ved populær attraktion slår alarm: 'Det er helvede på jord'

Mange turister lægger hvert år vejen forbi de over 4000 år gamle pyramider ved Giza i Egypten.

Men nu slår både turister og dyrevelfærdsorganisationen PETA alarm på grund af det, de betegner som grov dyremishandling mod de arbejdende dyr ved det populære turistmål.

Pia K. om æsel-mishandling: Grotesk!

'Heste og kameler bliver tvunget til at slæbe gæsterne på ryggen eller i hestevogne til turistdestinationerne i den voldsomme hede uden adgang til føde, vand eller skygge', skriver organisationen om deres asiatiske afdelings seneste efterforskning i Egypten.

De beskriver også, at man har set kameler få tæsk med pinde ved kamelmarkedet i Birqash.

Slog kollapset hest til den rejste sig igen

I en video, som du kan se i toppen af artiklen (ADVARSEL: Det er voldsomme billeder), dokumenterer PETA noget af den mishandling, de beskriver i teksten.

'Arbejdere i Giza er blevet set kontinuerligt slå en hest, der var kollapset, mens den blev tvunget til at slæbe en turist i en vogn. De stoppede først med at banke den, da den endelig formåede at rejse sig op. Øjenvidner fortæller, at den hurtigt blev sat i gang med at arbejde igen, selvom den var kommet alvorligt til skade ved faldet', skriver PETA.

Organisationen opfordrer derfor til, at man aldrig rider på et af de mange dyr, der holder denne industri i gang. Ligeledes forslår PETA, at man man spørger rejseselskabet og hotellet, om de promoverer rideturene ved Giza, når man booker sin rejse.

Foto: PETA

Som en helt anden verden

Også mediet New York Times har i en længere reportage beskrevet den omfattende dyremishandling, der tilsyneladende finder sted ved de egyptiske turistattraktioner ved Giza.

I artiklen beskriver den ungarske turist Noémi Haszon det chok, hun fik, da hun var vidne til den behandling, dyrene ved pyramiderne bliver udsat for.

- De stakkels heste. Det var som en helt anden verden, siger Noémi Haszon til det amerikanske medie.

Hun har efter at være vendt hjem fra den gruopvækkende tur til Egypten startet en underskriftindsamling, hvor hun beder Egyptens regering om at sætte ind med love for at forhindre dyremishandling ved landets turistmål. Næsten 50.000 har i skrivende stund skrevet under på den.

'Dette område er helvede på jord for heste og kameler. Den her rædsel skal stoppes nu', skriver hun i teksten til underskriftindsamlingen.