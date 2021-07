Tusinder sendt i isolation: - Tingene skal hænge sammen

800 elever på én enkelt skole. 66 børn i én enkelt børnehave. 200 børn på én enkelt foldboldskole.

Eksemplerne står i kø på de omfattende konsekvenser, som myndighedernes forsigtighedsprincip over for Delta-varianten har haft. Frem til mandag har det nemlig været et krav, at personer i tredje led til en smittet med Delta-varianten skulle i isolation.

Op mod 10.000 danskere, hvoraf langt størstedelen aldrig har været i kontakt med en smittet, har været sendt hjem fra arbejde eller uddannelsen siden 23. juni. Det har ikke givet nogen mening for mange, mener ekspert.

En overreaktion

Ved Aarhus Universitet har forskere fra det såkaldte HOPE-projekt gennem coronakrisen monitoreret danskernes opbakning til myndighedernes håndtering.

Her lyder det fra lederen bag, professor ved statskundskab Michael Bang Petersen, at isolationskravet har skabt undren for nogen.

- Vores data viser, at bekymringen for coronavirus er på et lavpunkt lige nu under pandemien. Vi har simpelthen ikke målt så lave bekymringsniveauer, som vi gør nu.

Hvor farlig er Delta-varianten? Få svaret her.

- Tingene skal hænge sammen. Befolkningen læser jo også smittetallene, så der er lidt en oplevelse hos befolkningen af, at det var det, krisen er overstået. Samtidig har man så indtil nu kunnet opleve at blive sendt i isolation i tredje led, og det er noget, som man vil tænke er en overreaktion.

Folk skal nemlig kunne se mening med de restriktioner, som de bliver pålagt, forklarer Michael Bang Petersen:

- Noget af det, som vi kan se, der skaber mistillid, er, hvis du har strenge restriktioner i en tid, hvor du som borger ikke føler, at du har noget at være bekymret for. Har du eksempelvis meget strenge restriktioner i en tid, hvor dødstallene er lave, får det folk til at vende sig mod restriktionerne.

I januar skabte en ny variant af corona fra Storbritannien bekymring herhjemme ...

Tilliden er stor

Den nuværende situation, hvor mange er vaccineret, og smitte-, indlægs- og dødstallene er lave, medfører, at befolkningens fokus på den mere smitsomme Delta-variant ikke er særlig høj.

- Specifikt i forhold til frygten for nye og mere smitsomme varianter kunne vi se, at den toppede i januar 2021 med B117 - det, der nu hedder Alpha-varianten - men siden er bekymringen faldet. Det betyder, at selvom folk godt er klar over, at det ikke er helt slut endnu, er der lidt et mismatch mellem myndighedernes fokus på Delta-varianten og befolkningens bekymring for den.

Generelt er opbakningen til myndighedernes coronahåndtering dog stor, vurderer professoren.

- I vores data kan vi overordnet se, at danskernes opbakning til den generelle håndtering af coronakrisen gennem de sidste par måneder i bund og grund har været stabil, lyder det fra Michael Bang Petersen.

Dropper tredje led

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler fra og med mandag 5. juli ikke længere isolation af nære kontakters nære kontakter (tredje led, red.).

- Vi følger fortsat udviklingen af delta-varianten tæt, men når antallet af smittede med Delta-varianten er så højt, som det er nu, er der ikke længere proportionalitet i at isolere ud i tredje led. Derfor ændrer vi fra og med i dag vores anbefalinger. Vi anbefaler dog fortsat, at man som nær kontakt til en nær kontakt bliver testet på fjerde- og sjettedagen, siger Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Delta har vakt bekymring, fordi den er op mod 50 procent mere smitsom end Alpha-varianten, der indtil for få dage siden har været den dominerende i samfundet.

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra Anette Lykke Petri.