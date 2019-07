Tusinder vil jagte Loch Ness-uhyret: Nu advarer myndighederne

I årtier har myten om Loch Ness-uhyret levet i bedste velgående, men nu skal det en gang for alvor slås fast, om der gemmer sig et uhyre i søen.

I hvert fald over 19.000 mennesker fundet sammen og planlægger at storme søen for at finde 'Nessie', som uhyret bliver kaldt.

Men den planlagt kæmpejagt har fået myndighedernes opmærksomhed, og nu advarer de folk om at kaste sig ud i søen for at finde Nessie.

Det er RNLI med det mundrette fulde navn Royal National Lifeboat Institution, der er gået ud med advarslen.

- Vores Atlantic 85-redningsbåd har en imponerede kapacitet, men selv den bliver presset med de deltagende fra eventet, siger en talsperson fra RNLI.

Advarslen går især på at søen er hele 227 meter dyb, at vandet blot er seks grader varmt og at forholdene på søen kan skifte meget hurtigt, så der kommer store bølger.

Desuden er densiteten lavere i ferskvand end i saltvand, så hvis man er ved at drukne, holdes man ikke lige så meget oppe i søen.

Kæmpejagten er inspireret af en lignende i USA, Storm Area 51, hvor tusindvis af mennesker ville storme militærbasen for at se, om der er aliens på basen.

