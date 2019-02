Tusindvis af bilejere kan have penge til gode hos Skattestyrelsen

Takket være en omlægning af Skattestyrelsens systemer kan bilejere have penge til gode.

Ifølge FDM kan personer, der har købt deres bil og indregistreret den fra og med første januar 2018 nemlig have indbetalt for meget i registreringsafgift.

Vil man have penge tilbage, skal man rette henvendelse til forhandleren.

Grunden til at flere personer kan have penge til gode, er, at Skattestyrelsen er gået over til den nye forbrugsmåling, WLTP. Ifølge FDM står mange biler derfor til at køre kortere på literen, end de i virkeligheden gør.

Du skal have pengene

Forhandleren er forpligtet til at betale pengene videre til køberen. Er man i tvivl om, hvor meget man skal have tilbage, kan man rette henvendelse til FDM, såfremt man er medlem, eller man kan tjekke det på Skattestyrelsen hjemmeside.

- Hvor meget den enkelte bilkøber skal have tilbage, er svært at sætte et generelt beløb på. Det kan være fra få kroner til adskillige tusinde kroner, men uanset beløbets størrelse er det værd at tage med, lyder det fra forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru.

Det er ikke blot registreringsafgiften, man kan score et par ekstra kroner på. Man kan også have haft betalt for meget i grøn ejergift i forbindelse med overgangen til Skattestyrelsens nye system.