Tusindvis af danskere deler misvisende corona-tjekliste på sociale medier

Sundhedsstyrelsen fraråder, at man bruger listen til at diagnosticere sig selv

En corona-tjekliste bliver i disse dage delt flittigt på sociale medier af velmenende danskere.

Men sundhedsforskere advarer mod listen, skriver mediet TjekDet.

Tjeklisten er nemlig misvisende, for symptomerne vil nemlig sjældent optræde hos alle smittede, og hvis de gør, vil de heller ikke nødvendigvis være der samtidig.

Delt af 10.000

Ifølge mediet er listen de seneste to døgn blevet delt af langt over 10.000 danskere, og grafikken er samlet set blevet vist over 350.000 gange til facebookbrugerne.

Derfor advarer også Sundhedsstyrelsen nu mod tjeklisten på Twitter.

'De seneste dage har danskere i tusindtal delt en velmenende tjekliste, der angiveligt kan afgøre, om du er ramt af #coronavirus. Men listen er stærkt misvisende og går imod Sundhedstyrelsens anbefalinger,' skriver styrelsen.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

De seneste dage har danskere i tusindtal delt en velmenende tjekliste, der angiveligt kan afgøre, om du er ramt af #coronavirus. Men listen er stærkt misvisende og går imod Sundhedstyrelsens anbefalinger. https://t.co/IVwz65b2qL #COVID19dk #coronavirus #sundpol — Sundhedsstyrelsen (@SSTSundhed) March 14, 2020

Brug ikke listen

Overlæge hos Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg fraråder, at man diagnosticerer sig selv ved hjælp af tjeklisten.

- Man skal ikke tage den for gode varer, for der er slet ikke belæg for, at man kan skelne på den måde mellem de forskellige sygdomme, siger hun til TjekDet.

- Man kan ikke diagnosticere sig selv og vide, om man fejler det ene eller det andet. Det væsentlige er, hvordan man har det, og om symptomerne forværres.

Hun anbefaler ydermere, at man i stedet tager hjem under dynen, hvis man udviser symptomer.