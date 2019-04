Tusindvis af danskere i fællesopråb: Hvor er der en voksen?

Over 60 steder i landet er danskerne i dag gået på gaden for at demonstrere for flere pædagoger i daginstitutionerne

På tværs af Danmark er børn, forældre og bedsteforældre blandt andre gået på gaderne for at kræve et loft over, hvor mange børn, der må være per voksen i landets vuggestuer og børnehaver.

- Vi er her ikke for sjov. Vi er her, fordi nu er det nok. Det er den måde, vi som forældre kan støtte de pressede pædagoger - som i årevis har råbt op om for dårlige normeringer. Og i virkeligheden støtte op om vores børns ve og vel. For det er dem, det går ud over, siger Eva Dahl, der er dukket op til dagens største demonstration i København, som er et af de 'mere end 60 steder i landet', som der bliver proklameret fra scenen, der i dag bliver sagt 'nok er nok' om situationen i landets daginstitutioner.

Eva Dahl med datteren Hilde på skuldrene stod sammen med veninden Sara Cramer og hendes drenge Albert, Bertil og Carl klar foran Christiansborg for at bakke op om pædagogerne - og ønske flere hænder til at passe på vores børn. Foto: Anthon Unger.

Vores ansvar

Her står hun i folkemængden sammen med sin datter Hilde og veninden Sara Cramer, der har taget sine tre børn Albert, Bertil og Carl med.

- Vi har indrettet samfundet på en måde, hvor vi i mange timer om dagen ikke er sammen med vores børn - og i de timer, vi ikke kan være der, må vi kæmpe for, at de alligevel har har det godt og trygt, siger Sara Cramer, der understreger, at hun og hendes børn er heldige, fordi de er i 'et lille smørhul af en institution', hvor normeringerne er gode.

- Men vi ser jo en tendens, hvor mindre institutioner bliver samlet i større, fordi man kan spare penge på den måde. Hvor børn stuves sammen, mens der er længere mellem pædagogernes kram. Så vi føler et ansvar for at bakke op om alle de pædagoger og børn, det går ud over, siger hun, og bliver afbrudt af veninden Eva Dahl:

- Vi siger altid, at børnene er vores fremtid - og det er de! Men hvorfor passer vi så ikke noget bedre på dem?

Foto: Anthon Unger.

Glade pædagoger

Størstedelen af de fremmødte forældre, Ekstra Bladets udsendte taler med til demonstrationen ved Christiansborg i København, nævner, at pædagogerne har forsøgt at råbe politikerne op, men at der ikke bliver lyttet til dem - og derfor er det nu forældrenes tur til at tage ansvar.

Det er de rigtig glade for i pædagogernes fagforening BUPL.

- Vi har længe råbt op om, at der er behov for, at vi får minimumsnormeringer, så det er stærkt, at forældrene nu kommer på banen, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL, til Ritzau.

Trylle-Brian underholdt de mange fremmødte børn, inden demonstrationens talere for alvor gik i gang. Foto: Anthon Unger.

Ifølge fagforeningen vil antallet af børn i alderen nul til fem år stige med 70.000 over de næste ti år.

Desuden mangler der i dag cirka 4000 pædagoger i landets daginstitutioner sammenlignet med normeringerne i 2009, påpeger BUPL over for Ritzau.