Tusindvis af danskere i kø til coronatest

Flere tusinde borgere ser mandag tidlig eftermiddag ud til at forsøge at booke tid til en coronatest.

På hjemmesiden coronaprover.dk, hvor man kan booke testen, er der en ventetid på omkring en time.

Det bliver også oplyst, at flere end 16.000 brugere står foran i køen.

'Der er lige nu ventetid til coronaprover.dk. Vi beklager.'

'Vent i køen eller kom tilbage senere', står der på hjemmesiden.

Stort tryk

Ekstra Bladet har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen, der oplyser, at det er SSI, der har ansvaret for hjemmesiden. Da vi kontaktede SSI lød oplysningen dog, at ansvaret for hjemmesiden ligger ude hos de enkelte regioner.

Det lader ikke til, at der er en klar ansvarshavende aktør bag coronaprover.dk, men SSI oplyser til Ekstra Bladet, at de i øjeblikket har meget travlt med at teste borgere.

Her lyder det blandt andet, at de mange nedlukninger og karantæner på skoler og andre institutioner gør, at mange i øjeblikket skal testes, og det lægger et stort tryk på hjemmesiden.

Mange danskere testes

De seneste måneder har det været muligt at booke tid til en coronatest i et af de testcentre, som er fordelt rundt om i landet.

Det kræver kun NemID.

Børn og unge ned til 15 år kan selv booke en tid, mens børn under 15 år skal have hjælp fra deres forældre.

Søndag oplyste Statens Serum Institut (SSI), at der det seneste døgn var blevet testet 21.563 personer. Det skete på baggrund af 34.134 prøver.

Årsagen til forskellen er, at en person kan være blevet testet flere gange.

Siden coronaudbruddet er der blevet foretaget i underkanten af to millioner prøver.

Lidt flere end 1,4 millioner borgere er blevet testet.