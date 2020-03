Tusindvis af danskere i kø

Lige nu er tusindvis af borgere i kø til TastSelv for at tjekke årsopgørelse

Skattesyrelsen plejer at køre test henover weekenden af årsopgørelsen, så folk tidligt kan se, om de skylder penge til eller får penge tilbage fra skattefar.

Derfor sidder flere tusinde danskere fredag morgen i kø i håb om at få adgang til årsopgørelsen. De venter dog lige nu forgæves, for årsopgørelsen er ikke åbnet endnu.

Det bekræfter Karoline Klaksvig, underdirektør i Skattestyrelsen.

- Vi har ikke åbnet op for årsopgørelsen endnu. Der er 17.316 danskere, der sidder i kø klokken 8.26. Det er rigtig mange, siger Karoline Klaksvig til Ekstra Bladet.

De er dog vant til det massive pres på det her tidspunkt, fordi Skattestyrelsen har historik med at åbne op for årsopgørelsen fredagen inden den officielle åbning.

Derfor forventer Karoline Klaksvig også, at der vil være meget pres resten af fredagen og henover weekenden, hvis årsopgørelsen når at blive klar til åbning før tid.

- Hvis vi åbner, forventer vi, at der kommer rigtig mange ind på siden. Sidste år over weekenden var der 2,7 millioner inde for at se deres årsopgørelse. Vi forventer nogenlunde det samme i år, hvis vi åbner før tid, siger Karoline Klaksvig.

Men det er endnu ikke sikkert, om det bliver muligt at se årsopgørelsen før mandag 9. marts.

- Vi sidder og arbejder stenhårdt på at åbne et testsystem, men det er ikke åbent endnu og jeg kan ikke sige, om vi åbner det, understreger underdirektøren og tilføjer:

- Jeg regner ikke med, at jeg går tidligt hjem i dag.