Tusindvis af danskere kan have glemt vigtigt fradrag

Revisionshuset BDO vurderer, at flere tusind danskere kan have overset deres kørselsfradrag

Har du glemt at taste dit kørselsfradrag for 2021 ind i din årsopgørelse?

Så er du formentlig ikke alene, skriver Finans.

Her lyder det nemlig, at tusindvis af danskere kan have glemt at taste det såkaldte befordringsfradrag ind i deres årsopgørelse.

Flere år tilbage

Vurderingen kommer fra revisionsgiganten BDO, efter at det har vist sig, at antallet af danskere, som har fået kørselsfradrag i 2020, er faldet med godt 40.000 fra året før.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl, om at det drejer sig om flere tusinde. Mit råd er, at man gennemgår sin årsopgørelse nøje for at se, om der mangler et kørselsfradrag. Ikke kun årsopgørelsen for 2021, men også den for 2020. Måske er der penge at hente, siger Henning Boye Hansen, chefkonsulent i BDO, til Finans.

Han peger samtidig på, at mange fortsat tror, at Skat selv regner deres kørselsfradrag ud, men på grund af coronakrisen, hvor vi i flere omgange var hjemsendt, har man de seneste to år selv skullet indberette sin kørsel.

Det er ikke for sent at ændre i årsopgørelsen. Foto: Philip Davali

Ikke for sent

Det er dog ikke for sent at rette op på fejlen - og dermed få potentielt flere tusind kroner tilbage fra skattefar.

Fristen for at ændre sin årsopgørelse for 2021 udløber nemlig først 1. maj 2022.

Her er det også en god idé at tjekke, om man er berettiget til et andet og for mange mere ukendt kørselsfradrag.

- Det er et ukendt skattefradrag, men det er penge værd. Det kan give en kontant skattebesparelse på omkring 4000 kroner hvert år, har Henning Boye Hansen tidligere fortalt Ekstra Bladet.

