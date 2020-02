Tusindvis af danskere kan miste retten til dagpenge

De næsten 8000 mennesker, der er i gang med en voksenlærlingeuddannelse, risikerer at få en slem skuffelse, hvis de bliver ledige. De risikerer nemlig, at retten til dagpenge er gået tabt.

Det skriver Fagbladet 3F.

Voksenlære anses nemlig rent teknisk som støttet arbejde, fordi arbejdsgiveren får tilskud til lærlingen. Det vil sige, at voksenlærlingen bruger af sin dagpengeperiode, mens man er i lære. Dermed risikerer man at stå uden dagpenge, hvis man må stoppe i lærepladsen i utide. Et andet scenarie kan være, at man ikke kan få dagpenge, fordi man ikke opfylder indkomst-kravet på godt 238.000 kroner. A-kassen må nemlig ikke tælle støttet arbejde med.

I virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager, der er Nordens største virksomhed inden for genanvendelse af plast, vil man gerne have flere ansatte i voksenlære. Her forstår man ikke, at voksenlærlinge risikerer at miste retten til dagpenge.

- Det er noget af det mest tåbelige, vi har mødt i lang tid. Det har i hvert fald ikke gjort det nemmere at få flere afsted. Vi uddanner ikke folk for at afskedige dem, men der kan jo ske ting. Så vi mener, at vi er nødt til at gøre opmærksom på, hvordan de er stillet, hvis der sker noget, så man ikke indgår en aftale uden at kende konsekvenserne, siger administrerende direktør i virksomheden Franz Cuculiza til Fagbladet 3F.

Han frygter, at det kan blive svært at opretholde en andel af lærlinge og elever på ti procent.

- Alle ønsker, at flere skal uddanne sig. Men dette her trækker den forkerte vej, konstaterer Franz Cuculiza.

Orla Thomsen, faglig sekretær i 3F Mariagerfjord, undrer sig også:

- Før et af vores medlemmer går i lære som voksen, er vi nødt til at fortælle, hvilke konsekvenser det har - også i forhold til dagpenge. For de fleste bliver det aldrig et problem, fordi de fortsætter i virksomheden som faglærte. Men nogen kan blive betænkelige ved at begynde som voksenlærlinge, mener Orla Thomsen.

Sagen ender nu i Folketinget. For 3F Mariager Fjord og virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S har sammen henvendt sig til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og gjort opmærksom på problemstillingen.

SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, har derfor spurgt beskæftigelsesministeren, dels om det er korrekt, at reglerne risikerer at udelukke nogen fra dagpenge, om ministeren er enig i, at reglerne er uhensigtsmæssige og endelig; hvad han vil gøre for at sikre, at reglerne ikke bremser lysten til at tage en uddannelse.

- Vi skal have reglerne klarlagt først. Men hvis det er sådan, at nogen vælger voksenlærlingeordningen fra, fordi der findes nogle snubletråde, så skal snubletrådene fjernes. Det skal være så attraktivt som overhovedet muligt at være voksenlærling, og mange flere skal i voksenlære, mener Karsten Hønge fra SF.

Ministeren har endnu ikke besvaret spørgsmålet.