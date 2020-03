Tusindvis af danskere ramt: - Min arm og fingre sover

44-årige Steffen Sjøberg skulle have været opereret i dag for en diskusprolaps. Trods smerter og store gener har han dog forståelse for, at han må vente

Tusindvis af patienter i det danske sundhedsvæsen har fået aflyst deres operationer på grund af coronavirus. Nu sætter Ekstra Bladet fokus på ”De Udskudte Patienter” og konsekvenserne for deres helbred.

Humøret er stadig højt, selv om det meste af kroppen skriger på en operation.

- Jeg har fortalt min kæreste, at jeg desværre ikke kan rydde op eller gøre rent, griner den 44-årige bornholmer Steffen Sjøberg, da Ekstra Bladet spørger, hvordan han mærker konsekvenserne af, at hans operation - som mange andre ikke-akutte operationer - er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af coronaepidemien.

Steffen Sjøberg er sygemeldt fra sit job som slagteriarbejder og skulle have været opereret i dag for en stor diskusprolaps. Men i torsdags blev han ringet op af en sygeplejerske, der fortalte, at han desværre må vente.

- Jeg havde lidt regnet det ud. Det er selvfølgelig irriterende. For mit vedkommende er det største irritationsmoment, at jeg skal sygemeldes længere tid fra mit arbejde. Jeg vil gerne tilbage, siger Steffen Sjøberg, der efter operationen kan se frem til 6-8 ugers genoptræning, før han er tilbage på slagteriet.

Tusindvis af operationer udskudt 13. marts gav statsminister Mette Frederiksen det danske hospitalsvæsen klar besked på at lukke ned for alt, der ikke er nødvendigt. Nu. Dermed beordrede statsministeren tusindvis af danskeres operationer og undersøgelser på de danske hospitaler aflyst og flyttet til et senere tidspunkt. Ekstra Bladet har siden mandag forsøgt at danne sig et samlet overblik over, hvor mange operationer der på landsplan er blevet aflyst. Det har ikke været muligt. Hverken Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland eller Region Nordjylland har mandag været i stand til at give et samlet overblik over antallet af aflysninger på de respektive regioners hospitaler. Heller ikke i Region Syddanmark har man et samlet overblik. Her oplyser man dog, at der alene på Odense Universitetshospital er blevet aflyst cirka 3000 operationer siden 13. marts. Aarhus Universitetshospital oplyser, at man her har aflyst 1277 operationer. Dertil er langt over titusind ambulantebehandlinger blevet udskudt. Vis mere Luk

Afhængig af smertestillende

Han tager smertestillende medicin hver fjerde time for at få hverdagen til at hænge nogenlunde sammen.

- Til tider jeg er smertefri, andre gange hjælper pillerne ikke rigtig. Men min højre arm og fingre sover hele tiden. Når jeg trykker på dem, snurrer de. Jeg kan ikke kigge op og ned, og bevægeligheden i armen er nedsat af smerter. Så på den måde mærker jeg det hele tiden, forklarer Steffen.

Han skulle have været opereret på et privathospital, som måtte udskyde den, fordi de har udlånt deres udstyr til de offentlige sygehuse.

Håber de ved, hvad de gør

Steffen Sjøberg udtrykker stor forståelse for, at han må vente på grund af coronavirus.

- Det er jo hele Danmark, så man kan ikke tillade sig at blive sur, siger Steffen Sjøberg, som dog vil ærgre sig, hvis det viser sig, at man har lukket for meget ned uden grund.

- Hvis der kommer endnu mere frem om, at det ikke havde været nødvendigt at lukke privathospitalerne ned, så er det irriterende. Hvis de bare er sat ud af spil, uden der var brug for det, og at man kunne have fortsat, indtil de måske skulle have brugt udstyret. Ventelisterne bliver bare længere, siger han.