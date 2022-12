Tusindvis af danskere var uden fjernvarme

Ved du noget om sagen, så tip Ekstra Bladet her

Hvis der ikke var koldt nok i forvejen, så blev det fra fredag aften endnu koldere for tusindvis af indbyggere og erhverv i Kalundborg-området.

Ifølge Ørsted blev Asnæsværket fredag 18:30 ramt af et havari, der betyder, at blokken ikke har kunnet levere fjernvarme til Kalundborg Forsyning og dermed til Kalundborg by.

Ifølge oplysninger på Ørsteds hjemmeside, leverer Asnæsværket varme svarende til omkring 37.000 husstande i lokalområdet og elektricitet svarende til cirka 24.000 husstandes forbrug.

William Ejsing, der er presse- og kommunikationsmedarbejder i Kalundborg Forsyning, er utrolig ærgerlig over nedbruddet. Faktisk er det noget nær det værste, der kunne ske.

- Det her og en forgiftning af vandet er det værste, der kan ske.

- Det er enhver forsynings værste mareridt.

- Over 5.000 privatkunder og nogle store fabrikker er ramt og står uden varm vand i hanerne og i radiatorerne.

I et mailsvar skriver Flemming Wilson Zinckernagel, der er Kraftværkschef i Ørsted, at der skal udskiftes beskadige dele, men at anlægget vil være tilbage i normal drift i løbet af 1-2 dage, og at der skulle være varme tilbage i løbet af et par timer.

'Den første varme er 10.30 ved at blive sendt til Kalundborg Forsyning. Det er forventningen, at varmen vil være genetableret i løbet af et par timer, og at værket sammen med Kalundborg Forsyning vil kunne dække hele fjernvarmebehovet i Kalundborg.

Natten over knoklede Kalundborg Forsyning for at få fikset varmeproblemet til daggry. Alle medarbejdere bød sig til, og det medførte midlertidige løsninger på den ustabile levering af fjernvarme.

- Vi gør alt, hvad vi kan lige nu for at forsyne borgerne med varme, udtaler William Ejsing.

- Men vores fjernvarme er simpelthen alt for ustabil, og vores varmepumpe, der kører på spildevand, kan forsyne alle borgerne med varme om sommeren, men nu er det som at hælde varmt vand i en stor spand kold vand.

Kalundborg Forsyning skriver i en pressemeddelse, at de i stedet leverer fjernvarme fra deres varmepumpe, en kedel i Højbyen, og en mobil varmekedel. Men udsving i varmeforsyningen kan ikke undgåes.

Kalundborg oplyser overfor Ekstra Bladet, at folk ikke behøver at frygte frostskader som følge af problemerne, men at vandet er af dårligere kvalitet og lunkent, derfor oplever borgerer i området problemer med at opvarme deres boliger.