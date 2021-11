Tusindvis af forældre har bestilt tid til børns coronavaccine

Søndag havde omkring 18.500 forældre bestilt tid til coronavaccination af deres børn, mens over 1000 børn havde fået det første stik.

Det viser en opgørelse frem til søndag aften klokken 22, oplyser Statens Serum Institut (SSI).

Fredag sendte SSI omkring 135.000 invitationer ud til vaccination. Dermed havde omkring 14 procent booket tid søndag, hvor vaccinecentrene åbnede for aldersgruppen.

Der er i alt 431.256 børn i aldersgruppen 5-11 år. Invitationerne sendes dog ud løbende.

I næste uge vil børn i alderen syv til ni år blive inviteret, mens børn på fem og seks år vil blive inviteret fra 6. december.

Fredag meddelte Sundhedsstyrelsen, at den anbefaler at få børn i alderen 5-11 år vaccineret. Tidligere har det i Danmark alene været muligt for personer på 12 år og opefter at blive vaccineret mod coronavirus.

Styrelsen har ikke et officielt mål for, hvor stor en andel af aldersgruppen der skal vaccineres.

Vicedirektør Helene Probst har dog sagt, at det vil være godt, hvis man når 70 procent.

Det er vaccinen fra Pfizer/BioNTech, som sundhedsmyndighederne har godkendt til de små børn.

Styrelsen understregede på et pressemøde fredag, at det er en sikker og effektiv vaccine, som forældre trygt kan lade deres børn få.

- Det er en vaccine, vi har brugt til de 12-15-årige, og som er brugt til millioner af børn rundt i verden. Vi har stort kendskab til og erfaring med den.

- Personligt ville jeg slet ikke kunne stå her og anbefale vaccinen til raske børn, hvis jeg ikke var fuldstændig tryg ved at vaccinere mine egne børn, sagde Helene Probst.

Godkendelsen i Danmark kommer, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) torsdag anbefalede en EU-godkendelse af vaccinen.

De danske sundhedsmyndigheder har på den baggrund nøje vurderet vaccinen og i særdeleshed, hvilke bivirkninger der er set.

Lægemiddelstyrelsen har set på data fra mere end 3000 børn, som har fået vaccinen.

Her er der ikke set andre bivirkninger end dem, der ses hos resten af befolkningen. Det sagde direktør i Lægemiddelstyrelsen Lars Bo Nielsen fredag.

De 5-11-årige børn får en dosis på 0,1 milliliter. Det er en tredjedel af en voksenvaccine, der er 0,3 milliliter.