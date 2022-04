Tusindvis af husstande rammes: - Det vil være rigtig skidt

Regeringens meldte tirsdag ud, at man i iveren efter at blive fri fra russisk gas, skal have 400.000 danske husstande med eget naturgasfyr over på en anden varmekilde.

Omkring halvdelen af husstandene skal have fjernvarme senest i 2028, selvom fjernvarmeselskaber allerede nu har berettet om at blive bestormet af borgere, der vil have fjernvarme med det samme.

Planen er da også ganske ambitiøs, mener Peter Sorknæs, phd og lektor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

- Jeg synes grundlæggende, det er en god ide, og jeg tror også, at det er realistisk. Men for at kunne lykkes, tror jeg samtidig, at der skal nogle incitamentsordninger til for at skifte naturgasfyret ud. For der er jo nogle, der har gjort en betydelig investering i et nyt naturgasfyr inden for de seneste par år.

- Så den største udfordring bliver i mine øjne at få folk til at skifte et nyere gasfyr ud, for gaspriserne falder sandsynligvis fra de nuværende ekstremt høje niveauer ude i fremtiden, siger Peter Sorknæs.

Regeringen præsenterede tirsdag ikke nogen gulerod til husejere for at skifte eller til fjernvarmeværker for at udvide sit fjernvarmenet.

Varmepumper

Det er særligt på Sjælland og omkring hovedstaden, at mange parcelhuse har naturgasfyr. Greve Kommune på den københavnske Vestegn er den, hvor flest parcelhuse opvarmes med gas og den tæt bebyggede Vestegn har generelt mange gasfyr.

Og her vil der efter alt at dømme være behov for at få bygget nye varmeværker, vurderer Peter Sorknæs.

- Det er klart, at hvis mange tusinde husstande skal have fjernvarme med det samme, så er det ikke sikkert at dette kan dækkes af en eventuel overskudskapacitet i de eksisterende værker, men vil kræve at bygge nyt. Og når man skal lave store planer for at få mange husstande væk fra naturgas senest i 2028, er der klart nogle faldgruber.

- Hvis man får områder over på at bruge varmepumper, som er egnede til fjernvarme, så vil det være rigtig skidt. Varmepumper belaster elnettet rigtig meget, og det er langt dyrere at udbygge elnettet, end det er at udlægge fjernvarme. I så fald er det bedre at vente til for eksempel 2030 med at få udskiftet naturgasfyrene, siger han.

Vil du af med Putins dyre gas? Det kan du gøre.

Misse gevinster

Fjernvarmeværkerne har ifølge lektoren potentialer for at udnytte nye varmekilder i fremtiden, som er langt mere effektive end varmepumper.

Dermed kan man gå glip af store gevinster og samtidig påføre samfundet store omkostninger, hvis de områder, som er egnede til det, ikke får fjernvarme.