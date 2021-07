Tusindvis af indere svindlet: Har fået saltvandsindsprøjtninger i stedet for vaccine

Svindlere har været på spil i Indien, hvor de har givet saltvandsindsprøjtninger i stedet for corona-vaccine til intetanede ofre

Mens myndighederne i Indien forsøger at intensivere vaccine-arbejdet for at undgå yderligere bølger af coronavirus, er landet ramt af en skandale.

Landets myndigheder undersøger omfattende svindel, hvor blandt andet læger og sundhedspersonale er i myndighedernes søgelys for at give befolkningen saltvandsindsprøjtninger i stedet for corona-vacciner.

Det skriver flere medier, herunder New York Times og CNN.

Ifølge Vishal Thakur, der er en højtstående embedsmand i politiet, er mindst 12 vaccinationsklinikker, der brugte falske vacciner, blevet lokaliseret nær det finansielle knudepunkt i millionbyen Mumbai.

- De brugte saltvand og injicerede det. Alle de falske vaccinationsklinikker benyttede denne fremgangsmåde, siger Thakur.

Omtrent 2500 mennesker har fået falske vacciner, og organisationen bag krævede penge for hver vaccine, hvilket bagmændene har tjent 28.000 dollars på - knap 175.000 kroner.

- Vi har arresteret læger. De brugte hospitalerne til at udstede falske certifikater, hætteglas og sprøjter, siger Thakur.

I alt er 14 personer blevet anholdt mistænkt for at snyde med vaccinerne, men politiet undersøger fortsat sagens omfang og kan ikke afvise, at flere personer vil komme i politiets søgelys.

Indien var hårdt ramt af en anden bølge mellem april og juni, hvor millioner blev smittet og mange tusinde afgik ved døden. Efter landets smittekurve toppede i maj har det folkerige land oplevet et fald i antal smittede, hvilket lettede presset på sundhedssystemet, der var spændt som en flitsbue.

De mange falske vaccinationsklinikker var ifølge CNN aktive i perioden ultimo maj og primo juni.

Myndighederne begyndte at undersøge sagen, da flere ofre blev mistænkelige på de certifikater, de fik udstedt, da de blev vaccinerede.

- Vi skulle betale i kontakter, og det fik os til at fatte mistanke, sagde et af ofrene til CNN.