Tusindvis af kvinder i taskekaos: Folk råber og skriger

Ene mand tilkaldte politiet: - Her er totalt kaos. Der er så mange biler, at det er helt hjernedødt. Man kan hverken komme frem eller tilbage, og folk råber og skrige ad hinanden

15 tasker og 15 punge til små penge var årsag til timevis af frustrationer og stress.

Det fortæller Simone Vennestrøm Nielsen om et lagersalg i Roskilde, som hun torsdag eftermiddag fortsat forsøger at slippe ud af.

Priserne på Adax-produkterne, som den 19-årige kvinde, hendes mor og mormor shoppede løs af, er de begejstrede for.

De endeløse køer på vej væk fra lagersalget får dog ikke pæne ord med på vejen.

- Her er totalt kaos. Der er så mange biler, at det er helt hjernedødt. Man kan hverken komme frem eller tilbage, og folk råber og skrige ad hinanden, siger Simone Vennestrøm Nielsen fra Kirke Hyllinge klokken 17.35.

Ikke uvenner med mor og mormor

Da havde hun, mor og mormor i mere end to timer forsøgt at komme ud fra parkeringspladsen på Vestre Hedevej i Roskilde, hvor lagersalget af de populære dametasker og punge finder sted.

- Det skyldes formentlig, at det lyskryds, som man skal bruge for at komme ud, kun lukker to biler ud ad gangen, ligesom stedet ligger i et industrikvarter, hvor der er mange lastbiler.

Ifølge Simone Vennestrøm Nielsen kunne en nødsituation til lagersalget have været fatal. - Da det var værst, ville en ambulance eller selv en båre ikke kunne have mast sig igennem bilkaosset, siger hun.

Trods den voksende irritation er Simone Vennestrøm Nielsen, som til daglig arbejder på fuldtid som e-sportsunderviser, og hendes familiemedlemmer ikke blevet uvenner.

- Min mor er lidt irriteret, men internt har der ikke været ballade. Der holdt en ved siden af os, som endte med at blive så irriteret, at han ringede efter politiet. De havde holdt der en time længere end os på det tidspunkt, siger Simone Vennestrøm Nielsen, som vurderer, at flere tusinde kvinder var på taskerov.

- Jeg så kun to mænd - den ene var der med sin kone, og det var sjovt nok ham, der ringede efter politiet.

Tilkaldte politi

Ifølge Simone Vennestrøm Nielsen lagde to politibetjente efterfølgende vejen forbi den proppede parkeringsplads.

- De var lige ude at vende, men gjorde ingenting. Jeg vil sige, at selv om vi har gjort et godt køb, så er det her ikke stedet for nogen, der har tendens til stress. Det er rimelig hårdt for psyken.

Simone Vennestrøm Nielsen og co. er ikke alene om at kritisere taskekaosset.

'I bliver simpelt hen nød til at gøre noget ved trafikken på jeres fantastiske outlet dage - et par vagter ville være på sin plads', skriver Tina Olafsen på Adaxs Facebookside under et opslag om lagersalget.

Mona Eriksson stemmer i:

'Det er virkelig for dårligt mht. parkering - vi har holdt i en time, og det er overhovedet ingen rykning af biler. Det er umuligt at komme ud. Vi kommer aldrig mere her', lyder kommentaren, som er garneret med fire rasende emojier.

Adax holder også lagersalg fredag og lørdag.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi og Adax til trafiksituationen.

Simone Vennestrøm Nielsen er omsider kommet hjem, fortæller hun klokken 18.30 til Ekstra Bladet.

Hovedvejen ved lagersalget proppet med biler. Foto: Privat