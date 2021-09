Tusindvis af migranter giver Biden ny hovedpine i Texas

Tusindvis af migranter har den seneste uge forsamlet sig under en bro, der forbinder den amerikanske by Del Rio i Texas med den mexicanske by Ciudad Acuña.

Her har de i den intense varme skabt en midlertidig lejr med få basale fornødenheder, og hvor både mad, vand og hjælp fra USA er ganske begrænset.

Temperaturen i lejren er på det seneste steget til omkring 37 grader.

Samtidig har Reuters' journalister været vidne til, hvordan hundredvis af migranter er nødt til at vade gennem floden Rio Grande og ind i Mexico for at skaffe de mest basale fornødenheder.

Ifølge migranterne er der nemlig ikke meget hjælp at hente på den amerikanske side af floden.

Migranterne er fortrinsvis fra Haiti, Cuba, Venezuela og Nicaragua.

Deres trænge forhold har udviklet sig til den seneste grænsekrise for præsident Joe Biden. Og de reflekterer den humanitære udfordring som præsidenten står over for på et tidspunkt, hvor antallet af migranter, der ankommer til USA's grænser, har nået sit højeste niveau i cirka 20 år.

En 31-årig haitiansk migrant ved navn Ernesto siger til Reuters, at han har været nødsaget til at snige sig ind i Mexico for at købe mad og vand fire gange siden mandag.

Han fortæller, at han og hans treårige datter på intet tidspunkt har fået mad i lejren, og at flere migranter er begyndt at slås om pladser i skyggen i de svedende temperaturer.

De amerikanske told- og grænsemyndigheder (CBP) har ikke svaret på, hvor mange mennesker der bor i lejren. Men en unavngiven grænsebetjent sagde onsdag til Reuters, at der er omkring 6000 mennesker i lejren.

CBP siger torsdag i en udtalelse, at man har sendt mere personale til Del Rio.

Det skal sikre, at migranterne 'bliver behandlet sikkert, humant og ordentligt', mens de venter på at blive transporteret til midlertidige opholdssteder og få deres sager behandlet.

Demokraten Joe Biden har siden januar rullet flere af tidligere præsident Donald Trumps hårdeste tiltag på migrantområdet tilbage.

Men han er samtidig blevet fanget mellem to stole.

Flere menneskerettighedsgrupper og partifæller har således kritiseret ham for ikke at gøre nok for at hjælpe de mange migranter, der ankommer til USA.

Omvendt mener Bidens modstandere, at hans politik har opfordret flere migranter til at søge mod landet.