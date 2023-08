Tusindvis af patienter mangler kritisk medicin - problem vokser

Antallet af sager om mangel på medicin er på det højeste niveau i årevis.

Det skriver Berlingske på baggrund af en ny opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Her fremgår det, at der i gennemsnit er blevet indberettet 108 sager om mangel på medicin - også kaldt forsyningssager - om måneden i 2023.

Det toppede i marts, hvor der var 143 indberetninger. I februar var der 114.

Berlingske skriver ikke, hvilket år antallet af sager om mangel på medicin senest var så højt.

I 2020 toppede antallet af forsyningssager efter coronapandemiens udbrud med henholdsvis 101 og 98 sager i april og maj.

Ifølge Berlingske fremgår det af en orientering fra Lægemiddelstyrelsen til Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed, at flere af forsyningsvanskelighederne er 'kritiske og længerevarende'.

I orienteringen lyder det også, at der er en stigning i antallet af restordrer på apotekerne, og at medicingrossister oplever, at færre produkter leveres i efterspurgt mængde til rette tid.

- Vi oplever klart, at der er tiltagende problemer på dette felt, og at det udfordrer både læger og patienter i forhold til at kunne levere den bedste behandling, siger Camilla Rathcke, formand i Lægeforeningen, til Berlingske.

I år har der blandt andet været stort fokus på manglen på diabetesmedicin.

Det kan være appetitnedsættende og dermed resultere i vægttab. På den måde bliver diabetesmedicinen også brugt som slankemiddel.

Af den grund er efterspørgslen vokset markant, hvilket har gjort det vanskeligere for diabetikere at få fingrene i medicin som Ozempic.

Berlingske skriver, at der også er mangel på Antabus, der er et lægemiddel mod alkoholmisbrug. Derudover mangler der også medicin til danskere med hjerteproblemer.