Tusindvis af unge på gaden i USA: - Det er nød til at stoppe nu!

Studerende fra 3.000 skoler i USA markerede månedsdagen for skoleskyderiet i Florida ved at gå ud af klasselokalerne og demonstrere i gaderne

For en måned siden løb hundredvis af elever for deres liv, da 19-årige Nikolas Cruz åbnede ild og dræbte 17 mennesker på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida.

Torsdag gik tusindvis af unge amerikanere så ud på gaden landet over for at markere månedsdagen for et af USA's værste skoleskyderier gennem tiderne. Fast besluttet på at de aldrig skal løbe fra en brutal gerningsmand igen, gik de i stedet for fred og sikkerhed.

Studerende på 3.000 skoler i store byer som New York, Chigago og Los Angeles kom på gaden med et simpelt budskab: 'Beskyt børn, ingen våben'.

I Columbine nær Denver var unge også udvandret fra dagens undervisning. Columbine High School blev i 1999 ramt af en anden tragedie, da 13 personer blev dræbt af to elever på skolen.

Dengang rasede debatten om våbenlovgivningen også, men siden er der ikke sket meget på den front, og det vil de unge i USA ikke længere acceptere, fortæller 16-årige Kaylee Tyner:

- Vi er vokset op med at se stadig flere tragedier blive ved med at udspille sig, hvorfor? Det sker igen og igen, siger hun til New York Times.

17-årige Nande Tant var samlet med lærere, forældre og medstuderende ved Brooklyn Borough Hall i New York, og her lagde han også vægt på, at han er vokset op med skoleskyderier:

- Vi hører om det her hver eneste dag. Lige siden jeg var barn, husker jeg, hvordan vi hørte om Columbine og senere om Sandy Hook. Nu er jeg snart færdig med skolen, og det sker fortsat. Jeg ved ikke, hvorfor det bliver ved med at ske, men det er nød til at stoppe nu, raser han til The Independent.

I New York var flere tusinde unge samlet med lærere og forældre for sammen at protestere mod massakre på skoler landet over. Foto: All Over Press

Trump opgiver ny våbenlovgivning

De unge, der protesterede over hele landet, er særdeles utilfredse med politikernes manglende handlekraft. Tidligere i denne uge 'udvandrede' præsident Donald Trump fra en ny lov om at stramme kontrollen med våben.

I stedet kom præsidenten søndag med et nyt udspil, der fokuserer på at træne lærerne på skolerne i at bære våben. Han har fået massiv kritik i flere amerikanske medier for at nægte at hæve aldersgrænsen for, hvornår man må købe våben i USA.

Samtidig mener mange amerikanere, at præsidenten er blevet presset af den magtfulde lobbyistgruppe National Riffle Association, men det afviser Det Hvide Hus:

- Præsidenten har ikke beføjelser til at lave føderale love alene. Han er nødt til at få flere personer samlet for, at det kan ske. De ting han prøver at skubbe frem, er ting, som kan lade sig gøre med det samme, siger talskvinde Sarah Huckabee Sanders.

Men den køber nogle af de unge, der i ugevis har sagt stop, ikke. De er overbeviste om, at NRA har et medansvar for de skolemassakre, som i årevis har plaget USA. Derfor opfordrer en af dem politikerne til at løsrive sig fra våbenlobbyens indflydelse:

- Du ser, at mange af politikerne har modtaget donationer fra NRA, og de gør jo ingenting ved våbenlovgivningen. NRA er grunden til, at så mange har adgang til våben, siger 15-årige Abe Rothstein eksempelvis ved demonstrationen i New York-bydelen Brooklyn.