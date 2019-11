Tusindvis af våben beslaglagt i tolden: - Stort problem

En voldsom stigning i antallet af ulovlige våben, der bliver importeret til Danmark, har fået Toldsstyrelsen til at skærpe indsatsen.

Og den indsats har i år foreløbig ført til, at der i gennemsnit bliver beslaglagt 35 våben hver eneste dag.

Det skriver Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

I løbet af årets første ni måneder er der blevet beslaglagt intet mindre end 9400 ulovlige våben.

Til sammenligning blev der beslaglagt 1400 i hele 2015. I 2018 blev 12.000 ulovlige våben beslaglagt.

- De senere år har toldere ved grænsen og i lufthavnen registreret en konstant stigning af ulovlige våben. Det vidner om et stort problem, som vi skal slå hårdt ned over for, siger skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Køber knive fra computerspil

Ifølge ministeriet er det et væld af forskellige våben, der bliver konfiskeret, og det er ikke mindst halsknive, der er kendt fra blandt andet computerspillet Counter-Strike, der bliver konfiskeret.

Knivene bliver ofte købt af børn og unge, som ikke nødvendigvis ved, at de er ulovlige i Danmark. Men man risikerer at blive sigtet for brud på våbenlovgivningen alligevel.

- Vi kan se, at der er brug for den skærpede kontrol, og vi kan se, at kontrollen virker. Der er ikke noget uskyldigt ved knive, der kan bruges i nattelivet, blot fordi de bliver købt på nettet som såkaldt spiltrofæer, siger Morten Bødskov.

Hver gang et ulovligt våben bliver fundet i tolden, overdrager Toldsstyrelsen sagen til politiet, som efterfølgende kan sigte modtageren for brud på våbenlovgivningen.

Ministeren sender derfor en opfordring til forældre om at være opmærksomme på, hvad deres børn køber på nettet.

- Det kan have mærkbare konsekvenser for børnenes fremtid, eller den der køber kniven for børnene, hvis købet ender i en knivsag. Toldstyrelsen har fokus på i tide at få advaret dem, der handler i god tro, og samtidig få stoppet dem, der i ond tro forsøger at smugle våben ind over grænsen, lyder det fra ministeren.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan blandt andre nu 81-årige Hans-Jørgen Kruse er blevet straffet for at have købt en Counter-Strike-kniv til sit barnebarn - en kniv der altså overtrådte våbenlovgivningen.

