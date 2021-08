Tusindvis bliver indlagt - mens vacciner bliver smidt ud

I USA kæmper flere stater stadig med at få befolkningen vaccineret, mens antallet af indlagte når nye højder

Folkevalgte og sundhedsmyndigheder i lande verden har i de seneste måneder gentagne gange sunget den samme sang: Bliv vaccineret mod covid-19 og bidrag til at holde pandemien i skak og red hospitalerne fra at blive overbelastet.

Mens vaccinationsindsatsen har rimelig medvind i Danmark, er der ikke desto mindre andre lande, hvor de kæmper med at få overbevist befolkningen til at lade sig vaccinere, på trods af at der er rigeligt med vacciner til dem, der måtte ønske det.

Et af de lande er USA, hvor kombinationen af manglende tilslutning til vaccination og delta-variantens indtog for alvor er ved at sætte sit præg på en række stater.

Uvaccinerede fylder hospitalssenge

Især en stribe sydstater begynder nu at opleve pressede intensivafdelinger på grund af de stigende antal indlagte. Det skriver The Guardian.

Således har Louisiana nu lagt sig i front i USA som den stat, hvor der bliver registreret flest nye smittetilfælde, samtidig med at staten er blandt dem med lavest tilslutning til vaccination. Omkring 90 procent af de indlagte i staten er ikke vaccineret.

Grafikken herover viser andelen af færdigvaccinerede i udvalgte amerikanske stater og USA i alt. Østkysten ligger i top, mens sydstaterne ligger i bund.

Også i den nærliggende stat Alabama hærger virussen på ny, og ifølge statens sundhedschef, Dr Scott Harris, er 93 procent af statens intensivpladser nu optaget.

Antallet af indlagte fortsætter med at stige, og staten planlægger nu at øge kapaciteten ved at omlægge almindelige plejeafsnit til intensivafsnit.

Mens stigningen i smitte i andre vestlige lande ikke har ført til nogen større stigning i antallet af indlagte, begynder de amerikanske hospitaler nu igen at kunne mærke presset.

65.000 doser spildt

Og mens antallet af indlagte og smittede stiger i staten, står antallet af vaccinerede stille. Det betyder nu, at man har måttet kassere tusindvis af vacciner, fordi de ikke er blevet brugt inden udløbsdatoen.

- 65.000 doser er gået til spilde. Det er ekstremt uheldigt, når vi har så få vaccinerede, og, selvfølgelig, når der er så mange mennesker i verden, der ikke har adgang til vacciner, lyder det fra Scott Harris.

Præsident Joe Biden har ellers haft det som et af sine helt store mål efter indsættelsen at få vaccineret den amerikanske befolkning.

Og selvom omkring halvdelen af befolkningen er færdigvaccineret, halter USA efter både EU og Storbritannien, når det kommer til vaccinetilslutning i befolkningen.

Blandt andet derfor har Joe Biden mandag givet til opbakning til et krav om, at vaccinen mod covid-19 skal indgå som en del af de krævede vacciner blandt ansatte i forsvaret.

Den øgede forekomst af Delta-varianten i USA har øget opmærksomheden på smitteforebyggende tiltag i USA, og Joe Bidens forgænger Barack Obama har derfor fået heftig kritik for sin fødselsdagsfejring i sidste uge.