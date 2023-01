Tusindvis bliver snydt: - Kan være livsfarligt

Tusindvis af danskere i lejlighed nyder hver dag deres altan. Men selv om alt ser ud, som det skal, så kan der gemme sig potentielt livsfarlige skader.

Det fortæller administrerende direktør for Altan.dk og ekspert i altaner Casper Gorm Knudsen i kølvandet på Ekstra Bladets fortælling om Hans-Henrik Færks farlige altaner.

- Problemet er, at der er tusindvis af betonaltaner, særligt i København, men faktisk i hele landet, der ser ud til at have det fint, men slet ikke har det, når man kradser lidt i overfladen.

- Det er decideret farligt, og i værste fald kan de styrte sammen under dig. En ting er, at hvis der er røget beton af eller revner, så kan du måske godt forestille dig, at det kan være lidt farlig. Men de her altaner kan faktisk se helt fine ud, mens stålet inden i altanen kan være rustet helt i stykker, siger Casper Gorm Knudsen.

Forsvinder langsomt

Direktøren og altan-eksperten forklarer desuden, at årsagen til de skjulte problemer er en smule teknisk, men skyldes den måde, der blev bygget altaner på for mange år siden.

Dengang lagde man såkaldt udligger-jern, der gik gennem bunden af altanen, og her opstår problemer.

- Over tid trækker vand ned gennem betonen, fordi den ikke var så god dengang. Langsomt begynder jernet så at ruste så meget, at det langsomt forsvinder, siger Casper Gorm Kundsen.

Ifølge direktøren er det særligt altaner bygget fra 1890 til 1950, der er i risikogruppen, men andre kan også være ramt af problemet. Og her er der tale om op mod 100.000 altaner.

Gør noget!

Derfor kræver han handling fra politikerne.

- Mennesker kommer alvorligt til skade. Det så vi senest en nytårsaften, hvor en gruppe unge mennesker styrtede ned i Nykøbing Falster. Dengang håbede jeg på, at der ville ske noget. Det skete aldrig. Nogen tager forhåbentlig snart det her problem alvorligt, da det bare er et spørgsmål om tid, før flere kommer alvorligt til skade. Det er helt sikkert, siger Casper Gorm Knudsen.

På nuværende tidspunkt der ingen regler på området. Tilsynet med altaner eksisterer ikke. Det er det rene vilde vesten.

Derfor foreslår eksperten, at der skal indføres et system ligesom med elevatorer, hvor alle altaner skal tjekkes eksempelvis hver femte år.

- Det er jo ret farligt at stå på fjerde sal, og så styrter det hele sammen under dig, siger han.