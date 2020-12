Tusindvis bliver væk fra test: Ekspert er ikke overrasket

I mange kommuner er det i øjeblikket svært at finde en ledig tid til en åben coronatest, og der er således helt op til 15 dages ventetid på de åbne tider på coronaprøver.dk, viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

Hver eneste dag er der dog tusindvis af åbne testtider, der går til spilde, fordi borgere ikke møder op. Det viser tal fra regionerne, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Regionerne opgør tallene meget forskelligt, ligesom kapaciteten på kort tid kan ændre sig, hvorfor det ikke er muligt at komme med et nøjagtigt tal. Men overordnet set er det mellem fem-ti procent, der udebliver fra deres booking på coronaprøver.dk.

Alene i Region Midtjylland er det 6.448 bookinger den seneste uge, der er gået tabt. Det svarer til 5,39 procent, oplyser regionen.

En udeblivelsesprocent på fem-ti er desværre ikke ualmindelig i sundhedsvæsenet, lyder det fra professor. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Husk at afbestille

I Region Sjælland har antallet af udeblivelser ligget stabilt på fire-fem procent, mandag steg det dog til over ti procent.

I Region Nordjylland ligger tallet ligeledes på cirka ti procent.

- Vi ønsker jo, at så få som overhovedet muligt oplever, at de ikke kan få en tid. Tiden går tabt, når nogen udebliver, så det vil være en stor hjælp, hvis folk husker at afbestille, hvis de ikke skal bruge tiden, siger Jan Nybo, der er overlæge og chef for covid19-test i Region Nordjylland.

Fakta: Så mange er blevet væk fra deres åbne coronatest Region Nordjylland: Cirka 10 procent udebliver. Cirka 46.000 blev testet i perioden 10-16. december. Region Midtjylland: 5,39 procent udeblev i perioden 9-15. december. Det svarer til 6.448 ud af 119.611 bookinger. Region Sjælland: Generelt udebliver cirka 4-5 procent, dog er tallet steget til over 10 procent siden mandag 14. december. Cirka 56.000 blev testet i perioden 7-13. december, siden er kapaciteten dog øget. Region Hovedstaden: Kan ikke oplyse et gennemsnit. Region Syddanmark: Kan ikke oplyse tal.

I Region Hovedstaden er det ikke muligt at få oplyst tallene for hele regionens testcentre, men regionen oplyser, at der søndag og mandag var høje udeblivelsestal to steder. Det fik regionen til at løfte pegefingeren på Facebook og opfordre folk til at huske at dukke op eller afbestille.

Opråb til københavnerne: Duk nu op

I Ballerup var der cirka 600 daglige udeblivelser, mens der ved Vingeloden var cirka 800 daglige udeblivelser. For Ballerup svarer det til 13,3 procent af den daglige kapacitet, for Vingelodden 13,8 procent, såfremt alle tiderne var booket. Regionen formoder, at en 'meget stor andel' var booket.

Lars Falk, der er vicedirektør i regionens akutberedskab, håber, at der blot var tale om et 'kort udfald', da tallene fra tirsdag ikke viser samme tendens.

'Vi kender ikke forklaringen på udeblivelserne disse to dage, men vi følger udviklingen tæt hver dag,' skriver Lars Falk i en kommentar til Ekstra Bladet.

Region Syddanmark kan ikke oplyse nogle tal.

Her åbner 25 nye lyntest-centre

Artiklen fortsætter under videoen ...

Lørdag var der lange køer til at blive lyntestet. Her hos Falck i Hvidovre.

Professor: Ikke overraskende

Jakob Kjellberg er professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har tidligere forsket i udeblivelser i sundhedsvæsenet.

Han er ikke overrasket over tallene.

- Det er ikke tal, der får mig til at gå i chok. Er det super smart, nej, det er det bestemt ikke, og det er lidt respektløst overfor de begrænsede ressourcer, der er i systemet. Men det er ikke ualmindeligt, at fem-ti procent udebliver i sundhedsvæsenet, siger Jakob Kjellberg.

Han forklarer, at der kan være mange årsager til, at danskerne udebliver. For eksempel at det er for besværligt og tidskrævende at afbestille tiden, og at åbne coronatests primært tages af raske personer, der ikke fejler noget.

- 97 procent af de testede får at vide, at de ikke er smittet, så for rigtig manges vedkommende føles en testtid måske ikke så vigtig, siger han.

Det er dog ingen undskyldning, mener professoren.

- Vi kunne få en bedre udnyttelse, hvis folk huskede at afbestille, men det er desværre ikke ualmindeligt, at folk udebliver, og det giver længere ventetider for andre, siger Jakob Kjellberg.

Alt er ribbet - og det er vores egen skyld