Tusindvis demonstrerer efter fund af døde delfiner

Et banner vajer i den varme vind med skriften 'our lives matter' plastret ovenpå et billede af en delfin dækket i olie.

Ved siden af opfordrer et andet banner regeringen til at gå af.

Mindst 40 delfiner og tre hvaler er fundet døde tæt ved det store oliespild fra det japansk skib MV Wakashio.

Det har ført til store protester med tusindvis af mennesker i den mauritiske hovedstad Port Luis, skriver Reuters.

Døde delfiner har den seneste tid skyllet op på de mauritiske kyster. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

- Vi stoler ikke på regeringen

Sort olie siver ud i det grønne vand. Sådan har det set ud i det meste af august efter, at det japanske skib 25 juli stødte på et koralrev.

Døde delfiner er skyllet op på kysten i Mauritius, og det har nu ført til protester i hovedstaden.

- Vi stoler ikke på regeringen eller de fortyndede informationer, de har forsøgt at fodre os med, om håndteringen og reaktionen på oliespildet, siger Fabiola Monty, en mauritisk miljøforsker til Reuters.

Efter olieudslip: Døde delfiner skyller i land

Intet olie i kroppen

Indtil videre er to delfiner blevet obduceret af det statsdrevne Albion Fisheries Research Centre.

Obduktionerne af de to dyr viste skader, men ingen spor af olie i deres systemer.

Den lokale gruppe af miljøforkæmpere Eco-Sud tog del i protesterne. De appellerede til, at repræsentanter fra civilsamfundet burde være tilstede under obduktionerne og bad om en ny vurdering fra uafhængige specialister.

Demonstranterne samledes foran regeringslederens kontor i Port Louis. Foto: Fabien Dubessay/Ritzau Scanpix

Udmelding: Undersøgelser er iværksat

Regeringen har meldt ud, at de vil obducere samtlige af de døde delfiner.

Samtidig melder de, at de har sammensat en kommission, der skal undersøge oliespildet.

Politiet skal undersøge besætningen på skibets ansvar, og landets Shippingministerium skal undersøge, hvordan ulykken kunne ske.