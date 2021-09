Tusindvis døde af noget helt andet

Terrorangrebet 11. september 2001 har ændret verden for altid. Storpolitisk bliver tingene aldrig de samme, men angrebet har også haft katastrofale konsekvenser for helt almindelige amerikanske familier.

Efter USA havde slikket sårene i kølvandet på terrorangrebet, stod New York tilbage med et gigantisk oprydningsarbejde, der krævede tusindvis af menneskers indsats. Politiet, brandvæsenet og alverdens renovationsarbejdere skulle rydde op.

Allerede i 2018 kom de første advarsler om, at antallet af af døde af følgesygdomme snart ville overstige antallet af ofre.

Årsagen er alle de giftige stoffer, der har været i omløb i forbindelse med oprydningsarbejdet.

Tager årtier

Og ifølge dr. Michael Crane, der er ansat hos World Trade Center Health Program, skyldes den pludselige stigningen af dødsfald, at det ofte kan tage årtier for kræft at udvikle sig fra miljøeksponeringer.

- Vi tror, ​​at det er det, der sker nu, sagde han i 2018.

Ifølge World Trade Center Health Program er antallet af døde i årene efter angrebet steget til 4627 mennesker. Her er der tale om 3623 redningsfolk og 1004 civile, der overlevede angrebet.

Størstedelen af de døde havde enten fået kræft eller sygdomme i luftvejene. En lille gruppe har også mistet livet som følge af mentale problemer i kølvandet på angrebet.

Det skal dog understreges, at det ikke er påvist, at alle disse mennesker har fået deres sygdom som følge af de giftige stoffer.

Luiz blev billedet

I 2019 kom der for alvor fokus på problemet i USA, og et af ansigterne og symbolet på den frygtelige situation blev Luis Alvarez. Den pensionerede politiefterforsker i New York Police Departments bombeenhed døde i juni 2019, men forinden nåede han at vidne i en afgørende kongreskomité.

Samme år var Victim Compensation Fund, der sørgede for at hjælpe ofrene og deres familier med at dække sundhedsudgifter, ved at løbe tør for midler.

Komikeren og tv-værten Jon Stewart satte sig i spidsen for at få tilført nye midler til fonden, og blandt andet takket være Luis Alvarez stærke vidneudsagn lykkedes det.

- I tvang mig til at komme herned dagen før min omgang nummer 69 med kemoterapi, og jeg vil sørge for, at I aldrig glemmer at tage jer af 9/11-ofrene. I lovede, at I ikke vil glemme os. Jeg sørger for, at det ikke sker, sagde Luis Alvarez blandt andet.

18 dage efter sit vidneudsagn døde han.

