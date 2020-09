Tusindvis har taget forskud på feriepengene

Når kalenderen når oktober måned, kan danske lønmodtagere efter planen søge om at få udbetalt tre uger af de feriepenge, som har været indefrosset på grund af den nye ferielov.

Men mange familier kan tilsyneladende ikke vente så længe.

Således viser tal fra Finans Danmark, at mindst 9.900 familier har taget lån i banken svarende til de penge, de kan få udbetalt, når der bliver åbnet for at få feriepengene.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

En række banker har nemlig åbnet for muligheden for, at man kan tage et lån på fordelagtige vilkår forud for udbetalingen af feriepengene, og det har en stribe husstande altså taget imod.

150 millioner

Finans Danmarks opgørelse er baseret på tre banker, som dækker næsten 40 procent af det samlede marked. De tre banker har udlånt i alt 150 millioner kroner. Det tilsvarende tal var 12. august 95 millioner kroner, hvor 7500 husstande havde optaget lånet.

Kort før at dørene bliver åbnet for, at man kan søge om at få udbetalt tre ud af fem feriepengeuger, er snakken for alvor gået i gang på Christiansborg om, hvorvidt man skal have mulighed for at få alle fem uger udbetalt.

Således går et flertal uden om regeringen ind for, at alle fem uger skal bringes i spil, men regeringen tøver indtil videre med at inddrage de sidste to uger på grund af usikkerhed om, præcis hvor stort et beløb, der er tale om.

