Tusindvis holder vejret: Klokken 16 bliver det afgjort

Tusindvis af danskere holder i disse timer vejret, mens de ængsteligt venter på Udenrigsministeriets opdaterede rejsevejledning, der offentliggøres klokken 16.

Ekstra Bladet kunne tidligere torsdag fortælle, hvordan tusindvis af danskere i efterårsferien i næste uge har planlagt charterrejser til Italien, Grækenland og Cypern.

Indtil videre er det fortsat muligt at rejse til de tre lande, men stiger smitten, kan der klokken 16 blive lukket ned.

- Vi følger tallene nøje og håber på det bedste. Vi kan se, at der har været stor interesse. Folk ringer fortsat ind i disse dage og spørger, om vi har noget, siger pressechef i TUI Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

- Bestillingsmønstret har ændret sig. Danskerne bestiller nu rejser med meget kort varsel, fordi man ikke er sikre på, hvordan rejsevejledningen udformer sig.

Flere tusinde danskere planlægger rejse

TUI alene sender i efterårsferien omkring 2000 danskere på ferie til de græske øer Rhodos og Kreta samt Cypern. Dertil kommer flere tusinde danskere, der rejser med de andre store danske rejseselskaber.

- Rhodos, Kreta og Cypern er de tre største destinationer for os. Det er mere eller mindre hele vores forretning lige nu. Globalt set er vi ret store, så vi har tæt kontakt til de lokale regeringer, og vi er ikke blevet advaret om, at der er nogle restriktioner på vej, siger Mikkel Hansen.

- Det bliver meget dyrt, hvis de lande bliver lukket ned, siger pressechefen.

Godt dækket ved aflysning

Skulle det ulykkelige ske, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til de sydeuropæiske lande, forsikrer Mikkel Hansen, at forbrugerne er godt sikret.

- I det tilfælde, at vi ikke kan sende vores gæster afsted, modtager de en besked om, at deres rejser er aflyst.

- Her vil de får flere muligheder. De kan vælge at få pengene tilbage. Vi kan forsøge at ombooke dem til en ny destination, eller de kan vælge at få et tilgodebevis til en anden rejse, siger TUI-pressechefen.

Har indsat ekstra fly

TUI indsatte i starten af september tre ekstra afgange til Kreta, Rhodos og Cypern. Det er nyt for selskabet at have så få uger til at fylde flyene op.

TUI oplyser, at 85 procent af deres bookninger i øjeblikket er med afgang inden for seks uger.

Også Spies har været nødt til at indsætte ekstra fly. Det gjorde man i sidste uge. To afgange til Rhodos. Begge blev solgt på knap en uge

Hos et andet af Danmarks helt store charterrejseselskaber, Apollo, er der også travlhed på telefonlinjerne.

Her fortæller kunde- og kommunikationschef Glenn Bisgaard, at man ligeledes går mod en udsolgt efterårsferie.

- Derfor lagde vi tirsdag to ekstra afgange op til Grækenland. Der er nu 100 pladser tilbage, og dem vi forventer at have solgt i løbet af i dag, siger han.

Ekstra Bladet dækker den opdaterede rejsevejledning fra klokken 16.00