Tusindvis i kø til støtteordning: Måske allerede for sent

Hvis ikke du var hurtigt ude af starthullerne onsdag formiddag for at søge om støtte til energiforbedring til din bolig, er det måske allerede for sent i denne omgang.

Mange tusind danskere har således stillet sig i kø til at søge om støtte, og i skrivende stund befinder op mod 60.000 personer sig i den digitale kø på sparenergi.dk.

Køen åbnede klokken 10, og siden er folk løbende blevet lukket ind til den relativt omfattende ansøgning, man skal skrive, for at få fingre i en del af Bygningspuljen, som er en støtteordning til energiforbedring i boliger i Danmark.

Og befinder man sig ikke allerede i køen, er det muligvis for sent at få en del af pengene i denne omgang, skriver TV2.

- Det er helt vildt. Vi forventer, at pengene ryger meget hurtigere end sidste år, formentligt allerede i dag, siger enhedschef i Energistyrelsen Heidi Koch til TV2.

Der er i 2021 afsat i alt 675 millioner kroner til Bygningspuljen, men onsdag er der 'kun' 250 millioner i spil. Der vil nemlig komme yderligere to ansøgningsrunder senere på året - og flere de kommende år, hvorfor der altså bliver rig mulighed for at søge igen.

Om Bygningspuljen Bygningspuljen er blevet til på baggrund af energiaftalen 2018, klimaaftalen for energi og industri mv. 2020 og Finansloven 2021. Der er afsat i alt 2,5 milliarder kroner til puljen i perioden 2020-2026. Målet er at energioptimere boliger, så Danmark kan reducere sit samlede CO 2 -udslip frem mod 2030. Puljen er især målrettet at konvertere elvarme samt olie-, gas- og biokedler til varmepumper. Således er 60 % af puljen afsat til det formål. Ud over skift til varmepumper kan ansøgere blandt andet søge om støtte til energioptimering af klimaskærmen på boligen, altså eksempelvis vinduer, døre og isolering af tag eller sokkel. Man kan ikke søge støtte til et projekt, der allerede er påbegyndt, hvorfor man altså skal afvente svar på ansøgningen, inden man begynder projektet. Vis mere Luk

5420 fik støtte sidste år

I løbet af hele 2020 var der i alt 245 millioner kroner i puljen. De blev fordelt ud blandt 5420 ansøgere.

For de tålmodige, der kommer igennem køen, skal der udfyldes en lang række oplysninger ud, før man kan sende ansøgningen af sted, hvorefter man tålmodigt må vente, indtil man får svar på sin ansøgning fra Energistyrelsen.

Køsystemet er netop blevet oprettet i år, fordi man havde en forventning om, at mange ville søge ind, hvorfor der er oprettet et køsystem i stil med det, man oplever på skat.dk i forbindelse med offentliggørelse af årsopgørelsen, så siden ikke ville gå ned på grund af overbelastning.