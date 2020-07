Tusindvis ønsker prins Joachim god bedring på sociale medier

På kongehusets profil på sociale medier såsom Instagram og Facebook har brugere i tusindvis lørdag aften og søndag morgen været inde for at ønske prins Joachim god bedring ovenpå en operation for en blodprop i hjernen.

På Instagram, der er et social medie, hvor brugere deler billeder med hinanden, har omkring 30.000 været inde for at 'like' kongehusets meddelelse om prinsens operation tilsyneladende i sympati med prinsen

Mere end 3500 brugere har også skrevet en hilsen til kongehuset og prinsen.

Det samme går igen på Facebook. Her har over 17.000 været inde og udtrykke sin sympati eller omsorg for prinsen. Her har over 5400 brugere givet en hilsen.

En af dem er fra en bruger, der skriver:

- Kom stærkt igen prins Joachim! Vil så gerne have flere af dine historieprogrammer, og din familie venter kærligt på dig.

Prins Joachim har i efteråret sidste år haft en serie på DR kaldet 'prins Joachim fortæller'.

På begge profiler kan man se tre dage gamle billeder fra fejringen af prins Felix' 18 års fødselsdag på Château de Cayx i Frankrig.

Familien var stadig på ferie på Château de Cayx, da prins Joachim blev indlagt og sent fredag aften opereret for en blodprop i hjernen.

Kongehuset valgte at oplyse offentligheden om operationen lørdag.

Her kunne kongehuset fortælle, at operationen var vellykket, og at prinsens situation var stabil, samt at hans hustru prinsesse Marie var hos ham.

Dronning Margrethe har anmodet om, at familien får fred, mens prinsen kommer sig.